Cos’è lo sci alpinismo: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo sci alpinismo è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo sci alpinismo e come funziona.
Cos’è sci alpinismo
Lo sci alpinismo è una disciplina che unisce salita su neve con pelli di foca e discesa sugli sci su terreno montano naturale. Negli ultimi anni è cresciuta in popolarità e nel 2026 farà il suo debutto olimpico ai Giochi di Milano Cortina.
Sci alpinismo come funziona: regole
Come funziona una gara di sprint
La sprint è l’evento più rapido e show‑oriented dello sci alpinismo olimpico:
Fasi della gara
- Salita con pelli: gli atleti salgono un tratto con gli sci muniti di pelli di foca per aumentare attrito e spinta.
- Tratto a piedi: in un punto tecnico del percorso bisogna togliere gli sci e camminare a piedi con gli attrezzi, spesso utilizzando scalini o terreni ripidi.
- Transition: si rimettono le pelli e gli sci per raggiungere la cima.
- Discesa: infine gli atleti affrontano una discesa tecnica fino al traguardo.
Durata:
- ogni batteria dura circa 3‑4 minuti.
Formato eliminatorio:
- si fanno batterie iniziali fino alle finali, con i migliori tempi che avanzano.
Staffetta mista
- La staffetta mista combina team di uomini e donne (di solito 2+2 o formato simile).
Ogni atleta percorre una salita + tratto a piedi + discesa prima di “passare il testimone” al proprio compagno.
Vince la squadra con il minore tempo totale
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Alle Olimpiadi 2026 sono in programma 3 eventi medagliati di sci alpinismo:
- Sprint maschile
- Sprint femminile
- Staffetta mista (Squadre composte da uomini e donne che si alternano)
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette