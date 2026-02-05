Cos’è lo sci acrobatico: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo sci acrobatico è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo sci acrobatico e come funziona.
Cos’è sci acrobatico
Lo sci acrobatico è una disciplina olimpica spettacolare che combina velocità, tecnica e acrobazie su percorsi appositamente preparati o piste piene di ostacoli e salti.
Sci acrobatico come funziona: regole
Principali discipline e regole base
Moguls (gobbe)
Gli atleti scendono una pista ripida coperta di gobbe (dossi). La performance è giudicata su tre componenti:
- Tecnica di curve e stabilità (60% del punteggio)
- Acrobazie nei salti (20%)
- Velocità di discesa (20%)
Vince chi combina controllo, trick e velocità più efficacemente.
Dual Moguls (parallelo gobbe)
- Due atleti scendono simultaneamente sulla stessa pista parallela, eliminandosi a turno in un formato a scontri diretti.
Si giudica con criteri simili ai moguls classici ma con maggiore enfasi su dinamica e confronto diretto.
Aerials (salti acrobatici)
- Gli atleti affrontano una rampa di salto ripida e compiono acrobazie complesse in aria (twist, flip, rotazioni) prima di atterrare su un pendio inclinato.
La prestazione è valutata dai giudici in base a:
- Qualità del salto e tecnica di partenza
- Forme e rotazioni in aria
- Precisione e stabilità dell’atterraggio
- Anche il grado di difficoltà dell’acrobazia influisce sul punteggio finale.
Ski Cross
- Quattro atleti scendono insieme su un percorso ricco di salti, dossi e curve.
- Dopo una fase di qualificazione cronometrata, i migliori passano alle manches a eliminazione diretta.
- I primi due di ogni batteria avanzano fino alla finale.
Slopestyle
- Gli atleti percorrono un tracciato con ostacoli, rail e salti di diversa tipologia.
I giudici valutano:
- Ampiezza ed evoluzione delle manovre
- Originalità e difficoltà dei trick
- Fluidità della linea di gara
Vince chi combina creatività e tecnica.
Halfpipe
- Competizione in una conca a forma di mezzo tubo (halfpipe), dove gli atleti eseguono trick in successione mentre salgono e scendono dalle pareti.
I giudici considerano la difficoltà delle acrobazie, la fluidità, altezza dei salti e controllo.
Big Air
- Gli atleti saltano da una rampa alta e compiono evoluzioni aeree spettacolari.
Ogni salto è giudicato su:
- Numero e qualità delle rotazioni
- Airtime (altezza raggiunta)
- Atterraggio pulito
Generalmente gli atleti effettuano più salti e viene considerata la migliore prestazione o la somma più alta.
Punteggio
In eventi giudicati (moguls, aerials, slopestyle, halfpipe, big air):
- Una giuria di giudici tecnici assegna punteggi basati su difficoltà, esecuzione e qualità globale.
- Ogni tipo di gara ha criteri specifici (ad es. tecnica + velocità nei moguls, trick e originalità negli altri).
In eventi cronometrati o a eliminazione (ski cross), la classifica si basa su tempo e piazzamenti diretti.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Lo sci acrobatico comprende 15 eventi medagliati:
- Salti (aerials) – uomini e donne
- Moguls (gobbe) – uomini e donne
- Dual moguls (parallelo gobbe) – uomini e donne (debutto olimpico)
- Ski cross – uomini e donne
- Freeski halfpipe – uomini e donne
- Freeski slopestyle – uomini e donne
- Freeski big air – uomini e donne
- Mixed team aerials (a squadre miste)
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette