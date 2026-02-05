Cos’è il salto con gli sci: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il salto con sci è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il salto con sci e come funziona.
Cos’è salto con sci
Nel salto con gli sci gli atleti scivolano lungo una pedana (in‑run), si staccano da un trampolino e cercano di atterrare il più lontano possibile su una collina preparata. La prestazione viene valutata in base alla distanza raggiunta e alla qualità tecnica dell’esecuzione (volo, atterraggio e uscita).
Salto con gli sci come funziona: regole
Come funziona la gara individuale
- Tutti i saltatori effettuano un primo salto.
- I migliori (di solito top 30) accedono a un secondo salto.
- La somma dei punteggi dei due salti determina la classifica finale.
Punteggio
Il punteggio totale di un salto è dato da quattro componenti principali:
Punteggio distanza
- La distanza viene misurata dal punto di stacco alla zona di atterraggio lungo la collina.
- Il K‑point (punto K) è un riferimento: raggiungerlo porta un certo punteggio base (ad es. 60 punti).
- Per ogni metro oltre il K‑point si guadagnano punti extra; per ogni metro prima se ne perdono.
Punteggio stile
- Cinque giudici valutano la qualità tecnica del salto su una scala da 0 a 20.
- Si considerano aspetti come equilibrio in volo, posizione del corpo, atterraggio in telemark e uscita fluida.
- I punteggi più alto e più basso vengono scartati, e la somma degli altri tre entra nel totale.
Compensazioni per vento
- Il vento può favorire o sfavorire il salto.
- Si aggiungono o sottraggono punti per riequilibrare condizioni di vento a favore o contro l’atleta.
Aggiustamenti del punto di partenza (gate)
- La giuria può alleggerire o abbassare la pedana di partenza per motivi di sicurezza o condizioni variabili.
- Se il salto è più facile da un punto di partenza alto, vengono togli punti; se più difficile da un punto più basso, vengono aggiunti punti.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
- Individuale – salto singolo con due salti validi per la classifica finale.
- Mixed team – squadre miste composte da due uomini e due donne.
- Super Team maschile (novità olimpica 2026) con formato speciale in tre salti.
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
La combinata nordica sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette