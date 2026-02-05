Cos’è il pattinaggio di figura: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tutto quello che c’è da sapere su una delle specialità presenti alle Olimpiadi invernali.

pattinaggio di figura
Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il pattinaggio di figura è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il pattinaggio di figura e come funziona. 

Cos’è pattinaggio di figura

Il pattinaggio di figura è uno sport invernale individuale, di coppia e di squadra in cui gli atleti, dotati di pattini, eseguono sul ghiaccio degli esercizi composti da figure, passi, trottole e salti, su una base musicale. Fu il primo sport invernale incluso nelle Olimpiadi, nel 1908. Il pattinaggio di figura è uno sport artistico su ghiaccio in cui gli atleti eseguono routine di elementi tecnici (salti, trottole, sequenze di passi) sincronizzate con la musica.
Le esibizioni sono giudicate in base alla difficoltà tecnica e alla qualità artistica complessiva.

Pattinaggio di figura come funziona: regole

Programma corto (Short Program / Rhythm Dance)

  • Durata limitata (es. circa 2’40” per singoli).
  • Contiene elementi specifici obbligatori che tutti i pattinatori devono includere.

Programma libero (Free Skate / Free Dance)

  • Durata più lunga (circa 4’ o più).
  • Più libertà creativa, ma sempre dentro i limiti tecnici e di tempo imposti dal regolamento.

Punteggio

  • Il punteggio totale di una prestazione è:

  • Technical Element Score (TES) + Program Component Score (PCS) – eventuali penalità

Le penalità si applicano per errori come:

  • Cadute
  • Elementi ripetuti oltre il limite
  • Violazioni di tempo o musica
  • Tempo massimo superato

Gare previste a Milano Cortina 2026:

  1. Singolo maschile
  2. Singolo femminile
  3. Coppie artistico (pairs)
  4. Danza sul ghiaccio (ice dance)
  5. Team event (competizione a squadre)

Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 

Gli appassionati potranno seguire le gare: 

