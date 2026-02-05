Cos’è il pattinaggio di figura: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il pattinaggio di figura è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il pattinaggio di figura e come funziona.

Cos’è pattinaggio di figura

Il pattinaggio di figura è uno sport invernale individuale, di coppia e di squadra in cui gli atleti, dotati di pattini, eseguono sul ghiaccio degli esercizi composti da figure, passi, trottole e salti, su una base musicale. Fu il primo sport invernale incluso nelle Olimpiadi, nel 1908. Il pattinaggio di figura è uno sport artistico su ghiaccio in cui gli atleti eseguono routine di elementi tecnici (salti, trottole, sequenze di passi) sincronizzate con la musica.

Le esibizioni sono giudicate in base alla difficoltà tecnica e alla qualità artistica complessiva.