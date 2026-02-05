Cos’è il pattinaggio di figura: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il pattinaggio di figura è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il pattinaggio di figura e come funziona.
Cos’è pattinaggio di figura
Le esibizioni sono giudicate in base alla difficoltà tecnica e alla qualità artistica complessiva.
Pattinaggio di figura come funziona: regole
Programma corto (Short Program / Rhythm Dance)
- Durata limitata (es. circa 2’40” per singoli).
- Contiene elementi specifici obbligatori che tutti i pattinatori devono includere.
Programma libero (Free Skate / Free Dance)
- Durata più lunga (circa 4’ o più).
- Più libertà creativa, ma sempre dentro i limiti tecnici e di tempo imposti dal regolamento.
Punteggio
-
Il punteggio totale di una prestazione è:
-
Technical Element Score (TES) + Program Component Score (PCS) – eventuali penalità
Le penalità si applicano per errori come:
- Cadute
- Elementi ripetuti oltre il limite
- Violazioni di tempo o musica
- Tempo massimo superato
Gare previste a Milano Cortina 2026:
- Singolo maschile
- Singolo femminile
- Coppie artistico (pairs)
- Danza sul ghiaccio (ice dance)
- Team event (competizione a squadre)
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
La combinata nordica sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette