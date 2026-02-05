Cos’è hockey: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tutto quello che c'è da sapere su una delle specialità presenti alle Olimpiadi invernali.

hockey
Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, l’hockey è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è l’hockey e come funziona. 

Cos’è hockey

Il termine hockey si riferisce a vari tipi di sport nei quali due squadre competono cercando di spingere un disco o nella porta avversaria usando un bastone. L’origine del termine hockey è incerta, così come sono incerti il luogo e la data di nascita dell’hockey su prato e dell’hockey su ghiaccio.

Gli Statuti della città irlandese di Galway del 1527 proibivano la pratica di un gioco dal nome simile (“hockie”), ma si trattava di una versione antica dello sport chiamato in seguito hurling o hurley. Fu solo nel 1838 che il termine hockey venne utilizzato con il significato attuale; infatti il William Holloway’s General Dictionary of Provincialisms, pubblicato in quell’anno, riportava la parola “hawkey” (la pronuncia è identica) come tipica del West Sussex.

Hockey come funziona: regole

  • Una partita dura 60 minuti effettivi divisi in tre tempi da 20 minuti ciascuno.
  • Il cronometro si ferma ad ogni interruzione di gioco, quindi il tempo viene speso effettivo sul ghiaccio.
  • In campo possono esserci fino a 6 giocatori per squadra contemporaneamente: tipicamente 5 di movimento + 1 portiere, ma il portiere può essere sostituito da un attaccante in particolari situazioni tattiche.

Punteggio

  • Se al termine dei 60 minuti il risultato è in parità, si procede con un tempo supplementare “sudden death” (vince chi segna per primo).
  • Se nessuna squadra segna in overtime, la partita viene decisa con una serie di rigori.

Gare previste a Milano Cortina 2026:

  1. I tornei sono maschile e femminile con classifiche e fasi a gironi seguite da quarti, semifinali e finali.
  2. Partecipano 12 squadre maschili e 10 femminili, con qualificazioni attraverso gironi e successivo tabellone a eliminazione.

Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 

Gli appassionati potranno seguire le gare: 

