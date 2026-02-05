Cos’è la combinata nordica: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, la combinata nordica è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è la combinata nordica e come funziona.
Cos’è la combinata nordica
È l’unica disciplina olimpica in cui gli atleti devono essere forti sia nel salto sia nella resistenza.
Combinata nordica come funziona: regole
Salto con gli sci:
- Gli atleti effettuano un salto da un trampolino (normal hill o large hill).
Punteggio:
- distanza del salto
- stile (posizione in volo e atterraggio)
I punti ottenuti servono a determinare l’ordine di partenza nella prova successiva.
Per quanto riguarda lo sci di fondo invece, che utilizza il cosiddetto metodo Gundersen:
Si parte in inseguimento:
- chi ha fatto il miglior salto parte per primo
- gli altri partono con un ritardo in secondi proporzionale ai punti persi nel salto
- Vince chi arriva per primo al traguardo, senza fare calcoli.
Distanza:
- 10 km individuale
- staffetta a squadre (4×5 km)
Gare previste a Milano Cortina 2026 (tutte maschili):
- Individuale Gundersen – trampolino normale + 10 km
- Salto con gli sci da trampolino normale (normal hill)
- Inseguimento a sci di fondo di 10 km col sistema Gundersen
2. Individuale Gundersen – trampolino grande + 10 km
- Salto con gli sci da trampolino grande (large hill)
- Inseguimento a sci di fondo di 10 km col sistema Gunderse
3. Team sprint – trampolino grande + 2×7,5 km (staffetta)
- Gare a squadre (2 atleti per nazione)
- Salto con gli sci dal trampolino grande
- Inseguimento a sci di fondo in staffetta 2×7,5 km
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
La combinata nordica sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette