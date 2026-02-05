Cos’è la combinata nordica: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, la combinata nordica è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è la combinata nordica e come funziona.

Cos’è la combinata nordica

È l’unica disciplina olimpica in cui gli atleti devono essere forti sia nel salto sia nella resistenza.