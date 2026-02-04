Juve-Yildiz, rinnovo a un passo: l'impatto sui conti tra stipendio e bonus alla firma

Kenan Yildiz e la Juventus sono sempre più vicini a siglare un nuovo rinnovo di contratto che permetterà al 10 bianconero di ribadire la sua centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti, e al club torinese di blindare il suo gioiello più prezioso dagli assalti dei top club europei. Attualmente, il talento turco è legato ai bianconeri da un accordo fino al 2029 e negli scorsi giorni è stata trovata la quadratura del cerchio con il papà-agente per il rinnovo.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il classe 2005 firmerà un nuovo contratto fino al 2030 da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus che lo porteranno a essere il calciatore più pagato dell’intera rosa, considerando la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic in estate. Infatti, il contratto di Yildiz comprenderà bonus più alti rispetto a quelli di Jonathan David, nonostante i due calciatori partano da un compenso fisso uguale. Inoltre, le parti hanno trovato un’intesa anche per quanto riguarda un bonus alla firma pari a poco più di 6 milioni di euro.