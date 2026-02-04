Juve-Yildiz, rinnovo a un passo: l'impatto sui conti tra stipendio e bonus alla firma

Kenan Yildiz e la Juventus sono sempre più vicini a siglare un nuovo rinnovo di contratto che permetterà al 10 bianconero di ribadire la sua centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti, e al club torinese di blindare il suo gioiello più prezioso dagli assalti dei top club europei. Attualmente, il talento turco è legato ai bianconeri da un accordo fino al 2029 e negli scorsi giorni è stata trovata la quadratura del cerchio con il papà-agente per il rinnovo.
Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il classe 2005 firmerà un nuovo contratto fino al 2030 da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus che lo porteranno a essere il calciatore più pagato dell’intera rosa, considerando la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic in estate. Infatti, il contratto di Yildiz comprenderà bonus più alti rispetto a quelli di Jonathan David, nonostante i due calciatori partano da un compenso fisso uguale. Inoltre, le parti hanno trovato un’intesa anche per quanto riguarda un bonus alla firma pari a poco più di 6 milioni di euro.
Yildiz stipendio Juventus – L’impatto del rinnovo sui conti
Alla luce di queste cifre, quanto peserà il contratto di Yildiz sul bilancio della Juventus? Attualmente, Yildiz costa poco più di 2,9 milioni di euro a stagione alla Juventus tra la quota ammortamento (150mila euro) e lo stipendio lordo, di poco inferiore ai 2,8 milioni di euro. Una cifra che sarà rivista decisamente verso l’alto, considerando che Yildiz non beneficia degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.
Ipotizzando che il rinnovo entri in vigore a partire dalla stagione 2026/27, lo stipendio lordo crescerà a 11,1 milioni di euro. A questa cifra va sommata anche la nuova quota ammortamento, legata al bonus alla firma sopra menzionato, trattato abitualmente a livello contabile come se fosse un incremento del costo storico. Supponendo che la durata del nuovo contratto sarà di quattro anni, fino al 2030, la nuova quota ammortamento (considerando anche quella residua) sarà di 1,61 milioni di euro.
In totale, se le cifre fossero confermate, il nuovo accordo che Yildiz si appresta a firmare porterà il costo del calciatore per la Juventus a 12,71 milioni di euro a stagione a partire dalla stagione 2026/27. Un incremento di quasi 10 milioni rispetto al costo attuale.