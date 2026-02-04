Nuovo stadio della Roma: entro fine febbraio il voto per il pubblico interesse

Questo è quanto emerso al termine di una riunione di maggioranza sullo stadio, avvenuta oggi nella sala delle Bandiere in Campidoglio, alla presenza dell’assessore all’Urbanistica di Roma Maurizio Veloccia , con i capigruppo e presidenti di commissione di maggioranza, tra cui la dem Valeria Baglio, il capogruppo di Europa Verde Fernando Bonessio, Alessandro Luparelli di Sinistra civica ecologista, Giovanni Caudo di Roma futura, Giorgio Trabucco della lista Civica Gualtieri, Valerio Casini di Italia viva, Dario Nanni del gruppo Misto, assieme al direttore generale Albino Ruberti, e Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio di Roma.

La nuova delibera, che arriverà in giunta entro due settimane, prima del voto in aula sarà inoltre vagliata da sei commissioni capitoline. Secondo il cronoprogramma, la posa della prima pietra è prevista a marzo 2027 e l’inaugurazione per gli Europei di calcio del 2032.