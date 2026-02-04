Maldini, partnership con RRS per il nuovo progetto NH da 100 milioni di dollari

Nuova avventura imprenditoriale per Paolo Maldini. L’ex capitano e dirigente del Milan ha preso parte al nuovo progetto NH Collection su Al Marjan Island (negli Emirati Arabi Uniti), sviluppato da RRS International Development. Il complesso, del valore stimato di circa 100 milioni di dollari, includerà 121 camere d’albergo e 36 residenze firmate, con completamento previsto per il 2027, segnando il debutto del marchio NH Collection sull’isola.

Il progetto combina ospitalità e residenze, con oltre 20 servizi dedicati sia agli ospiti dell’hotel sia ai proprietari delle residenze. Tra le caratteristiche principali figurano una piscina sospesa, una piscina a sfioro sul tetto concepita come installazione artistica, un giardino zen, ristoranti di destinazione e esperienze dedicate a benessere e intrattenimento.