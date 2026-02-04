Nuovo sponsor in casa Juventus: partnership pluriennale con Stanley 1913

La Juventus si lega a Stanley 1913 . Il club bianconero ha accolto l’ingresso di un nuovo sponsor, annunciando la firma di una partnership pluriennale con il marchio produttore di contenitori termici premium finalizzata allo sviluppo di iniziative congiunte rivolte ai tifosi e al rafforzamento del legame tra club, squadra e pubblico.

«Juventus e Stanley condividono l’ambizione di rappresentare un modo di vivere audace e contemporaneo dove performance, stile e creatività si uniscono – ha dichiarato Peter Silverstone, Chief Business Officer della Juventus -. La partnership conferma la nostra posizione distintiva nel panorama globale come il primo e più grande brand italiano sui social media, vantando allo stesso tempo una delle tifoserie calcistiche più giovani d’Europa».

La centralità dell’ecosistema digitale

La collaborazione si baserà in larga parte sull’ecosistema digitale del club bianconero, che conta oltre 190 milioni di follower complessivi nel mondo, di cui circa 114 milioni su piattaforme a forte presenza di pubblico giovane quali Instagram, TikTok e YouTube.

Le attività saranno sviluppate principalmente attraverso i canali digitali e social del club, che nella scorsa stagione hanno registrato oltre 600 milioni di interazioni e più di 6 miliardi di visualizzazioni video. I contenuti includeranno format legati alla squadra e ai giocatori, con focus su momenti di allenamento, contenuti dietro le quinte, storytelling lifestyle e iniziative legate al matchday.

«Il calcio da sempre connette le generazioni, proprio come Stanley 1913 ha sempre connesso le persone a prodotti durevoli e orientati alle prestazioni, per oltre un secolo – ha commentato Ben James, General Manager EMEA di PMI WW Brands -. Sia Stanley 1913 che Juventus condividono un’eredità radicata nelle prestazioni che si è evoluta in lifestyle – portando creatività, innovazione, longevità e design nei momenti che contano, nel giorno della partita e oltre».

Le iniziative congiunte

Le due realtà lavoreranno inoltre allo sviluppo di prodotti in co-branding, con l’intenzione di combinare l’identità visiva della Juventus con il design funzionale di Stanley 1913. Le eventuali collezioni saranno pensate per ampliare le modalità con cui i tifosi possono esprimere l’appartenenza al club anche al di fuori del contesto sportivo.

L’accordo prevede anche iniziative esperienziali dedicate ai sostenitori, con contenuti centrati sui giocatori e progetti orientati al coinvolgimento delle community, con particolare attenzione al pubblico più giovane. Con questa operazione la Juventus prosegue il percorso di sviluppo del proprio posizionamento come brand sportivo e di intrattenimento, con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale e l’attrattività verso pubblici differenti, anche oltre l’ambito strettamente calcistico.