Nella nota pubblicata da Banca Mediolanum si legge: «Il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti un dividendo complessivo di € 1,25 per azione, pari a circa € 924 milioni, il 25% in più rispetto al 2024. L’importo è composto da un acconto di € 0,60 per azione distribuito a novembre u.s. e da un saldo di € 0,65 per azione. Il dividendo – ai sensi dell’art. IA 2.1.2 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa – ha carattere ordinario. L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio d’esercizio è prevista per il giorno 16 aprile 2026 alle ore 12:00 in unica convocazione».

La famiglia Berlusconi va all’incasso dei dividendi provenienti da Banca Mediolanum . Il CdA della banca, riunitosi oggi, ha approvato i risultati economici consolidati del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2025 e proposto un dividendo pari a 1,25 euro per azione, che sarà approvato dalla prossima assemblea degli azionisti.

In particolare, quindi, la Fininvest della famiglia Berlusconi (la holding attraverso cui tra le altre controlla MFE/Mediaset) ha il 30,03% delle azioni di Banca Mediolanum, pari a circa 223.844.188 azioni: complessivamente, quindi, il dividendo sul bilancio 2025 dovrebbe essere pari a 279,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 223,8 milioni incassati per il 2024.

Guardando ai dati economici, l’utile netto per Banca Mediolanum si è attestato a 1,24 miliardi di euro, in aumento dell’11% rispetto al 2024. In crescita anche il margine di contribuzione, salito a 2,11 miliardi (+7%), e il margine operativo, pari a 1,20 miliardi di euro (+10%). Le commissioni nette hanno raggiunto 1,31 miliardi di euro, con un incremento del 12%, mentre il margine da interessi si è mantenuto stabile a 812,1 milioni, nonostante il calo dei tassi.

Sul fronte patrimoniale, le masse gestite e amministrate hanno toccato quota 155,8 miliardi di euro, in crescita del 12% su base annua. I crediti alla clientela si sono attestati a 18,98 miliardi (+8%), con un’incidenza dei crediti deteriorati netti pari allo 0,77%. Il CET1 ratio si conferma su livelli di assoluta solidità, al 23,0%.

Dal punto di vista commerciale, la raccolta netta totale ha raggiunto 11,64 miliardi di euro (+11%), di cui 9,06 miliardi di raccolta netta gestita (+18%). In forte crescita anche i crediti erogati, pari a 3,96 miliardi di euro (+28%). Il numero dei clienti ha superato quota 2,03 milioni (+6%), mentre i Family Banker sono saliti a 6.798 unità (+6%).