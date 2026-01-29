Il Napoli saluta definitivamente la Champions League. La formazione di Antonio Conte è stata sconfitta dal Chelsea nell’ultima giornata della prima fase, chiudendo così il girone unico al 30esimo posto e mancando l’accesso quantomeno ai playoff. I partenopei – che nel primo tempo avevano chiuso in vantaggio per 2-1 – sono stati rimontati dai Blues nella ripresa e devono così dire addio ai sogni europei. Ma quanto hanno incassato dalla manifestazione?

Il nuovo format del torneo, introdotto a partire dalla stagione 2024/25, ha portato a due conseguenze: più partite in programma, a cominciare già dalla prima fase (otto gare per ogni club, contro le sei attuali) e maggiori ricavi dalla competizione. La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione di 2,47 miliardi di euro alle società, contro i circa 2 miliardi a stagione versati nel ciclo 2021-2024.