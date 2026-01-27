Tether punta sull’oro: 27 tonnellate accumulate in un solo trimestre

Le stablecoin garantite da oro hanno registrato una rapida espansione nel 2025, con la capitalizzazione di mercato complessiva cresciuta fino a superare i 4 miliardi di dollari. Questa crescita è stata trainata dai massimi storici del prezzo dell’oro, dalla frammentazione geopolitica e dall’aumento della domanda, sia istituzionale sia nativa digitale, di asset rifugio che restino interamente on-chain. A ulteriore dimostrazione del risveglio dell’interesse globale e dell’enorme domanda di oro fisico, il prezzo spot dell’oro ha superato i 5.000 dollari l’oncia. All’interno di questo mercato, Tether Gold ha dominato per emissione e circolazione, rappresentando circa il 60% dell’offerta totale di stablecoin garantite da oro.

Al 31 dicembre la Direzione di TG Commodities, S.A. de C.V. conferma che in quel momento il totale dei Tether Gold in circolazione erano pari a 520.089,3 per un valore di mercato totale di 2.246.458.120 dollari USA. Le riserve auree sono custodite in Svizzera nel pieno rispetto degli standard London Good Delivery stabiliti dalla London Bullion Market Association. Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale e un rapporto Jefferies di fine 2025, Tether figura ora tra i primi 30 detentori globali di oro, superando Paesi come Grecia, Qatar e Australia. Solo nel quarto trimestre del 2025, Tether Gold Investments, che include Tether International Limited e TG Commodities Limited, ha aggiunto circa 27 tonnellate metriche di oro alla propria esposizione, superando gli acquisti di oro della maggior parte delle singole banche centrali nello stesso periodo.