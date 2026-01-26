Sarà Seattle Seahawks–New England Patriots il Super Bowl LX, in programma il prossimo 8 febbraio a Santa Clara, in California. Le due squadre hanno conquistato il pass per l’ultimo atto nella notte italiana, al termine di due grandi incontri. I Seahawks arrivano all’atto finale dopo aver piegato i Rams in una sfida spettacolare, vinta di forza e talento offensivo, con un Sam Darnold protagonista nel momento più importante.

I Patriots, invece, hanno conquistato la finale all’opposto: 10-7 a Denver sotto la neve, affidandosi alla solita difesa feroce e alla gestione impeccabile di coach Vrabel. Da una parte l’attacco e la profondità di Seattle, dall’altra il pragmatismo e la solidità di New England: il Lombardi Trophy si giocherà tra due filosofie diverse, già protagoniste di una storica sfida dieci anni fa.

Le due formazioni sono arrivate all’ultimo atto e con esse è stato completamente definito anche il tabellone playoff NFL 2026, che rappresenta la fase decisiva della stagione NFL 2025: il percorso a eliminazione diretta che assegna il titolo e accompagna due squadre fino al Super Bowl LX. Alla post-season hanno presto parte parte 14 franchigie, ripartite tra AFC e NFC, secondo una formula di sfide secche senza margine di errore.

Come funziona il tabellone playoff NFL

Il tabellone playoff NFL è strutturato su quattro turni principali:

Wild Card Round

Divisional Round

Conference Championship

Super Bowl

In ogni conference si qualificano sette squadre: le quattro vincitrici di division e tre wild card. Le prime teste di serie di AFC e NFC saltano il turno di Wild Card grazie al bye, accedendo direttamente al Divisional Round.