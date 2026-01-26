Sarà Seattle Seahawks–New England Patriots il Super Bowl LX, in programma il prossimo 8 febbraio a Santa Clara, in California. Le due squadre hanno conquistato il pass per l’ultimo atto nella notte italiana, al termine di due grandi incontri. I Seahawks arrivano all’atto finale dopo aver piegato i Rams in una sfida spettacolare, vinta di forza e talento offensivo, con un Sam Darnold protagonista nel momento più importante.
I Patriots, invece, hanno conquistato la finale all’opposto: 10-7 a Denver sotto la neve, affidandosi alla solita difesa feroce e alla gestione impeccabile di coach Vrabel. Da una parte l’attacco e la profondità di Seattle, dall’altra il pragmatismo e la solidità di New England: il Lombardi Trophy si giocherà tra due filosofie diverse, già protagoniste di una storica sfida dieci anni fa.
Le due formazioni sono arrivate all’ultimo atto e con esse è stato completamente definito anche il tabellone playoff NFL 2026, che rappresenta la fase decisiva della stagione NFL 2025: il percorso a eliminazione diretta che assegna il titolo e accompagna due squadre fino al Super Bowl LX. Alla post-season hanno presto parte parte 14 franchigie, ripartite tra AFC e NFC, secondo una formula di sfide secche senza margine di errore.
Come funziona il tabellone playoff NFL
Il tabellone playoff NFL è strutturato su quattro turni principali:
- Wild Card Round
- Divisional Round
- Conference Championship
- Super Bowl
In ogni conference si qualificano sette squadre: le quattro vincitrici di division e tre wild card. Le prime teste di serie di AFC e NFC saltano il turno di Wild Card grazie al bye, accedendo direttamente al Divisional Round.
Date dei playoff NFL 2026
Il calendario ufficiale della post-season è il seguente:
- Wild Card Round: 10–12 gennaio 2026
- Divisional Round: 17–18 gennaio 2026
- Conference Championship: 25 gennaio 2026
- Super Bowl LX: 8 febbraio 2026
Seed e squadre qualificate AFC
- 1. Denver Broncos (AFC West)
- 2. New England Patriots (AFC East)
- 3. Jacksonville Jaguars (AFC South)
- 4. Pittsburgh Steelers (AFC North)
- 5. Houston Texans (wild card)
- 6. Buffalo Bills (wild card)
- 7. Los Angeles Chargers (wild card)
Seed e squadre qualificate NFC
- 1. Seattle Seahawks (NFC West)
- 2. Chicago Bears (NFC North)
- 3. Philadelphia Eagles (NFC East)
- 4. Carolina Panthers (NFC South)
- 5. Los Angeles Rams (wild card)
- 6. San Francisco 49ers (wild card)
- 7. Green Bay Packers (wild card)
Wild Card Round: i risultati nel tabellone playoff NFL
I risultati delle sfide
NFC
- Chicago Bears-Green Bay Packers 31-27
- LA Rams-Carolina Panthers 34-31
- San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles 23-19
AFC
- LA Chargers-New England Patriots 3-16
- Buffalo Bills-Jacksonville Jaguars 27-24
- Houston Texas-Pittsburgh Steelers 30-6
Dopo il Wild Card Round entra in gioco il reseeding: la squadra con il seed più alto affronta sempre quella con il seed più basso rimasta in corsa.
In questo modo, quindi, per la NFC i Seattle Seahawks sfideranno la squadra con il seed più basso che uscirà dalle gare di wild card (i San Francisco 49Ers, così come i Denver Broncos nella AFC (i Buffalo Bills).
Le semifinali di Conference:
AFC
- Denver Broncos-Buffalo Bills 33-30
- New England Patriots-Houston Texans 28-16
NFC
- Seattle Seahawks-San Francisco 49ers 41-6
- Chicago Bears-LA Rams 17-20
Playoff NFL, le finali di conference
- AFC: Denver Broncos-New England Patriots 7-10
- NFC: Seattle Seahakws-LA Rams 31-27
Super Bowl LX: sede e data
Il percorso del tabellone playoff NFL si conclude con il Super Bowl LX, in programma l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. La partita – che come detto metterà di fronte Seattle Seahawks e New England Patriots – assegna il Vince Lombardi Trophy e il titolo di campione NFL della stagione 2025.
L’ultimo atto sarà visibile su DAZN o tramite NFL Game Pass, acquistabile su DAZN, che è il distributore esclusivo in Italia. Il match si potrà seguire anche in chiaro – come accaduto già per una delle due finali di Conference – con diretta su Mediaset (Italia 1).