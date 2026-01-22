Venezia, novità nella dirigenza: due nuovi manager per marketing e risorse umane

Le due nomine, spiega la società in una nota, si inseriscono nel percorso di r afforzamento organizzativo già avviato dal club nei mesi scorsi, in continuità con le recenti scelte di governance e management, e rispondono all’obiettivo di dotare la società di una struttura sempre più solida, integrata e orientata al lungo periodo. Un’evoluzione che accompagna la crescita sportiva, commerciale e istituzionale del Club, rafforzandone al contempo l’identità e la sostenibilità.

Novità in casa Venezia: il club lagunare infatti ha annunciato l’ingresso in società di Nicholas Vieira e Sara Simioni , rispettivamente nel ruolo di Head of Marketing e Responsabile delle Risorse Umane.

«L’ingresso dei nuovi manager rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un leadership team coerente con la nostra ambizione – ha dichiarato Tancredi Vitale, Managing Director del Venezia –. Stiamo investendo su competenze di alto profilo in aree chiave come il brand e le persone, convinti che una crescita duratura passi dalla qualità dell’organizzazione e dall’allineamento tra visione strategica, cultura aziendale e identità del Club. L’obiettivo è costruire un modello di gestione solido e responsabile capace di sostenere lo sviluppo del Venezia FC dentro e fuori dal campo, consolidandone il ruolo nel panorama sportivo e culturale nazionale e internazionale».

Nel ruolo di Head of Marketing, Nicholas Vieira guiderà lo sviluppo e l’attuazione della strategia di brand e comunicazione del Venezia, con l’obiettivo di rafforzarne posizionamento, visibilità e coinvolgimento della fanbase a livello nazionale e internazionale. Manager di marketing strategico con oltre 10 anni di esperienza tra sport e lifestyle, porta al club una visione globale e un approccio orientato alla crescita del brand Venezia.

Vieira porta con sé una consolidata esperienza internazionale in brand strategy e comunicazione, maturata tra sport, moda e cultura. Dopo gli inizi nell’event marketing, ha ricoperto per nove anni ruoli di leadership in Nike EMEA nell’area brand e narrative strategy, guidando campagne legate a grandi eventi sportivi e collaborando con atleti di primo piano. Dal 2023 al 2025 è stato Global Head of Brand Communication di Ray-Ban, dove ha guidato il rilancio globale del marchio e il lancio dei Ray-Ban x Meta AI glasses. Al Venezia contribuirà a rafforzare la brand equity del club e a svilupparne il ruolo di piattaforma sportiva e culturale contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi attraverso linguaggi rilevanti e distintivi.

Nel ruolo di Responsabile delle Risorse Umane, Sara Simioni guiderà la funzione HR, contribuendo allo sviluppo della cultura organizzativa, alla gestione dei talenti e al rafforzamento dei processi interni in un’ottica di governance, compliance e crescita sostenibile. Porta con sé una lunga esperienza in contesti industriali, retail e corporate, con una forte specializzazione in HR business partnering, talent acquisition e gestione organizzativa.

Dopo un’esperienza iniziale in trade marketing, Simioni ha maturato competenze specialistiche in ambito recruitment e amministrazione del personale, anche a livello internazionale. Dal 2017 ha ricoperto ruoli HR in Lotto Sport Italia, supportando processi di selezione, formazione, employer branding e riorganizzazione societaria. Dal 2021 al 2024 è stata HR Business Partner in SCARPA, contribuendo all’integrazione tra persone, cultura aziendale e sostenibilità. Nel 2025 ha lavorato presso Bracchi S.p.A., uno dei maggiori operatori europei nei servizi di trasporto e logistica integrata, operando come HR Business Partner a supporto delle funzioni di business in un’organizzazione articolata e in continua evoluzione. Al Venezia è chiamata a creare le condizioni per attrarre, sviluppare e valorizzare le persone, promuovendo un ambiente di lavoro orientato all’eccellenza e alla responsabilità, in coerenza con i valori e la visione di lungo termine del club.