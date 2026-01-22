Venezia, novità nella dirigenza: due nuovi manager per marketing e risorse umane

Novità in casa Venezia: il club lagunare infatti ha annunciato l’ingresso in società di Nicholas Vieira e Sara Simioni, rispettivamente nel ruolo di Head of Marketing e Responsabile delle Risorse Umane.
Le due nomine, spiega la società in una nota, si inseriscono nel percorso di rafforzamento organizzativo già avviato dal club nei mesi scorsi, in continuità con le recenti scelte di governance e management, e rispondono all’obiettivo di dotare la società di una struttura sempre più solida, integrata e orientata al lungo periodo. Un’evoluzione che accompagna la crescita sportiva, commerciale e istituzionale del Club, rafforzandone al contempo l’identità e la sostenibilità.
«L’ingresso dei nuovi manager rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un leadership team coerente con la nostra ambizione – ha dichiarato Tancredi Vitale, Managing Director del Venezia –. Stiamo investendo su competenze di alto profilo in aree chiave come il brand e le persone, convinti che una crescita duratura passi dalla qualità dell’organizzazione e dall’allineamento tra visione strategica, cultura aziendale e identità del Club. L’obiettivo è costruire un modello di gestione solido e responsabile capace di sostenere lo sviluppo del Venezia FC dentro e fuori dal campo, consolidandone il ruolo nel panorama sportivo e culturale nazionale e internazionale».
Nel ruolo di Head of Marketing, Nicholas Vieira guiderà lo sviluppo e l’attuazione della strategia di brand e comunicazione del Venezia, con l’obiettivo di rafforzarne posizionamento, visibilità e coinvolgimento della fanbase a livello nazionale e internazionale. Manager di marketing strategico con oltre 10 anni di esperienza tra sport e lifestyle, porta al club una visione globale e un approccio orientato alla crescita del brand Venezia.
Vieira porta con sé una consolidata esperienza internazionale in brand strategy e comunicazione, maturata tra sport, moda e cultura. Dopo gli inizi nell’event marketing, ha ricoperto per nove anni ruoli di leadership in Nike EMEA nell’area brand e narrative strategy, guidando campagne legate a grandi eventi sportivi e collaborando con atleti di primo piano. Dal 2023 al 2025 è stato Global Head of Brand Communication di Ray-Ban, dove ha guidato il rilancio globale del marchio e il lancio dei Ray-Ban x Meta AI glasses. Al Venezia contribuirà a rafforzare la brand equity del club e a svilupparne il ruolo di piattaforma sportiva e culturale contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi attraverso linguaggi rilevanti e distintivi.
Nel ruolo di Responsabile delle Risorse Umane, Sara Simioni guiderà la funzione HR, contribuendo allo sviluppo della cultura organizzativa, alla gestione dei talenti e al rafforzamento dei processi interni in un’ottica di governance, compliance e crescita sostenibile. Porta con sé una lunga esperienza in contesti industriali, retail e corporate, con una forte specializzazione in HR business partnering, talent acquisition e gestione organizzativa.
Dopo un’esperienza iniziale in trade marketing, Simioni ha maturato competenze specialistiche in ambito recruitment e amministrazione del personale, anche a livello internazionale. Dal 2017 ha ricoperto ruoli HR in Lotto Sport Italia, supportando processi di selezione, formazione, employer branding e riorganizzazione societaria. Dal 2021 al 2024 è stata HR Business Partner in SCARPA, contribuendo all’integrazione tra persone, cultura aziendale e sostenibilità. Nel 2025 ha lavorato presso Bracchi S.p.A., uno dei maggiori operatori europei nei servizi di trasporto e logistica integrata, operando come HR Business Partner a supporto delle funzioni di business in un’organizzazione articolata e in continua evoluzione. Al Venezia è chiamata a creare le condizioni per attrarre, sviluppare e valorizzare le persone, promuovendo un ambiente di lavoro orientato all’eccellenza e alla responsabilità, in coerenza con i valori e la visione di lungo termine del club.