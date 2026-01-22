ChiantiBanca partner finanziario del Pisa per il nuovo Training Centre

La stretta collaborazione fra Pisa Sporting Club e ChiantiBanca si arricchisce di un nuovo capitolo: la Banca di Credito Cooperativo – che sul territorio pisano è presente con due sedi (una in città, l’altra a San Giuliano) – farà parte del pool di Istituti di Credito che finanzieranno la realizzazione del Pisa Training Centre che, tra pochi giorni, vedrà la posa della prima pietra. Il progetto sarà completato in 15-18 mesi, poi la società si dedicherà alla questione stadio.

Il Pisa Training Centre è il nuovo centro sportivo del club toscano che, come raccontato dal presidente Giuseppe Corrado nell’intervista rilasciata a Calcio e Finanza, è stato fortemente voluto dal businessman statunitense Alexander Knaster, CEO di Pamplona Capital Management che nel 2021 ha rilevato il 75% del club da Enzo Ricci, ex partner in affari di Corrado. «Con la mentalità internazionale di chi opera nel calcio non si può neanche pensare ad una realtà che non abbia un centro sportivo funzionale e moderno», aveva spiegato il presidente del club nerazzurro.