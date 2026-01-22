ChiantiBanca partner finanziario del Pisa per il nuovo Training Centre

La stretta collaborazione fra Pisa Sporting Club e ChiantiBanca si arricchisce di un nuovo capitolo: la Banca di Credito Cooperativo – che sul territorio pisano è presente con due sedi (una in città, l’altra a San Giuliano) – farà parte del pool di Istituti di Credito che finanzieranno la realizzazione del Pisa Training Centre che, tra pochi giorni, vedrà la posa della prima pietra. Il progetto sarà completato in 15-18 mesi, poi la società si dedicherà alla questione stadio.
Il Pisa Training Centre è il nuovo centro sportivo del club toscano che, come raccontato dal presidente Giuseppe Corrado nell’intervista rilasciata a Calcio e Finanza, è stato fortemente voluto dal businessman statunitense Alexander Knaster, CEO di Pamplona Capital Management che nel 2021 ha rilevato il 75% del club da Enzo Ricci, ex partner in affari di Corrado. «Con la mentalità internazionale di chi opera nel calcio non si può neanche pensare ad una realtà che non abbia un centro sportivo funzionale e moderno», aveva spiegato il presidente del club nerazzurro.
Grande soddisfazione per questa partnership da parte di Maurizio Farnesi, Direttore Generale di ChiantiBanca: «Affiancare una società di grande prestigio in un progetto così ambizioso non può che riempierci di orgoglio: sappiamo il valore che il Pisa Sporting Club rappresenta per la città e ciò che sarà realizzato costituirà un valore di inestimabile importanza per tutto il territorio, coniugando gli stessi obiettivi di un Credito Cooperativo come il nostro, che dei territori e delle comunità di riferimento poggia la propria forza e il proprio futuro».
«Il Pisa Training Centre rappresenterà un fiore all’occhiello di tutto il territorio – ha sottolineato invece Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa Sporting Club –: un progetto ambizioso che da noi ha avuto impulso e sul quale stanno confluendo partnership importanti come quella che ci lega a ChiantiBanca. Siamo felici di poter condividere con loro questo percorso virtuoso, certi di raggiungere insieme un traguardo storico».
Nell’operazione di finanziamento del nuovo Training Centre, il Pisa è stato affiancato in qualità di advisor finanziario da Iniziativa, boutique italiana di management consulting, specializzata in Corporate Finance e con una forte expertise nello sviluppo di infrastrutture sportive.