La UEFA Champions League inaugura il 2026 su Prime Video con una notte di grande calcio europeo: Juventus e Benfica. Una sfida cruciale per entrambe le squadre. Da un lato i bianconeri che hanno bisogno di consolidare il piazzamento nelle ultime giornate, dall’altro i portoghesi pronti a giocarsi punti fondamentali per restare agganciati al gruppo delle squadre qualificate. La sfida, valida per la settima giornata di UEFA Champions League, è in programma mercoledì 21 gennaio, in diretta esclusiva su Prime Video dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00. In diretta dallo Stadium di Torino ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Julio Cesar, Fernando Llorente e Cristiana Girelli.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Luca Toni e Gianfranco Zola guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Juventus-Benfica e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 20 e mercoledì 21 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì.