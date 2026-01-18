Europa League, a Roma scatta l'allerta per la sfida con lo Stoccarda: il piano delle forze dell'ordine

Come riporta l’edizione de Il Tempo, la sfida di giovedì 22 allo stadio Olimpico vedrà arrivare come minimo 3.500 supporter tedeschi, la massima capacità del settore ospiti dello stadio capitolino. Ma l’attenzione delle autorità è su quei tifosi che saranno presenti nella Capitale anche se sprovvisti del biglietto per assistere alla partita valida per la settima giornata della prima fase di Europa League.

Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si prepara alla trasferta di Torino contro i granata, con la possibilità di staccare la Juventus che ieri sera è uscita sconfitta dall’Unipol Domus di Cagliari, la Questura della Capitale sta lavorando per definire nei dettagli il piano sicurezza in vista della sfida di Europa League contro lo Stoccarda .

«Non sarà possibile concedere l’accesso all’interno dell’impianto sportivo a eventuali ulteriori tifosi tedeschi che dovessero raggiungere la capitale», hanno confermato dalla Questura. Il piano prevede già dal giorno prima, cioè da mercoledì, «serrati controlli presso le barriere autostradali, così come nelle aree del centro e in tutte le ulteriori zone della città abitualmente frequentate dalle tifoserie locali e ospiti in occasioni di gare internazionali».

La strategia sarà ispirata a un puntuale e radicato controllo del territorio, con una presenza importante di contingenti della forza pubblica e di equipaggi delle forze dell’ordine. Massima cura anche alle aree di maggiore concentrazione di siti e poli architettonici e monumentali, «al fine di assicurarne la dovuta tutela».