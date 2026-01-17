Udinese, il Bluenergy Stadium compie 10 anni: ricavi da stadio cresciuti del 140%

Dalla gara contro la Juventus del gennaio 2016, l’Udinese ha disputato 208 partite di Serie A e Coppa Italia al Bluenergy Stadium, facendo registrare nel corso degli anni una media di oltre 20.000 spettatori a partita (20.567). Il record assoluto di presenze risale al 29 gennaio 2017, quando 26.008 tifosi assistettero alla vittoria per 2-1 contro il Milan .

Il nuovo impianto ha consentito al club di più che raddoppiare i ricavi da matchday, di organizzare eventi sempre più prestigiosi e di sviluppare uno dei servizi hospitality più avanzati d’Europa attraverso l’Udinese Club House, portando avanti al contempo una chiara visione orientata alla sostenibilità. Il tetto del Bluenergy Stadium ospita infatti il primo parco solare mai installato in uno stadio italiano, da cui è nata la prima Comunità Energetica Rinnovabile del calcio italiano. A questo si aggiungono l’eliminazione della plastica nelle aree hospitality, l’introduzione di zone smoke-free e la presenza diffusa di punti per la raccolta differenziata, elementi che rendono lo stadio dell’Udinese il più “green” d’Italia.

Nel dettaglio, come raccolto da Calcio e Finanza, i ricavi da stadio dell’Udinese sono cresciuti del 137% arrivando a incassare 9,4 milioni di euro nella stagione 2024/25 rispetto ai 4 milioni del 2012/13, ultimo anno in cui fu utilizzato il vecchio impianto. Già dalla prima stagione in cui è stato inaugurato il Bluenergy Stadium i ricavi sono cresciuti del 60% arrivando a 6,4 milioni.

In questi 10 anni, lo stadio ha ospitato anche numerosi eventi di rilievo. Oltre alle amichevoli di prestigio contro West Ham, Athletic Bilbao e Chelsea, l’impianto ha accolto per cinque volte la Nazionale di calcio e per due volte quella di rugby, che tornerà anche nel 2026. Il Bluenergy Stadium è stato inoltre una delle sedi degli Europei Under 21 del 2019, ospitando quattro partite compresa la finale tra Spagna e Germania, e ha fatto da cornice alla Supercoppa UEFA 2025, vinta dal Paris Saint-Germain contro il Tottenham, l’evento sportivo più importante mai organizzato in Friuli-Venezia Giulia. Lo stadio dell’Udinese non è però soltanto un luogo dedicato allo sport. Dal 2024 è tornato a essere anche una grande arena per concerti, accogliendo artisti come Zucchero e Negramaro e preparandosi a ospitare alcuni dei principali nomi della musica italiana, tra cui Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e ancora Zucchero.