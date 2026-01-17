Douglas Costa ritorna in Italia: ufficiale il suo arrivo al Chievo Verona in Serie D

Dopo aver rescisso il proprio contratto con gli australiani del Sydney FC, Douglas Costa ha deciso di proseguire la sua carriera da calciatore tornando in Italia e lo farà con la maglia del Chievo Verona, club veneto che milita nel girone B di Serie D.
L’ufficialità dell’accordo con l’esterno d’attacco brasiliano classe 1990, ed ex Bayern Monaco e Juventus, è la stessa società gialloblù: « La società A.C. Chievo Verona comunica di aver definito l’accordo con il giocatore Douglas Costa fino al termine della stagione. Svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense».
«Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente del Chievo Pietro Laterza – Siamo convinti che la presenza di un profilo come Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D ».
Ora c’è grande curiosità per l’esordio in Serie D, la prima categoria del calcio dilettantistico italiano, di Douglas Cosa che è pronto a seguire così le orme di Maicon. Infatti, l’ex terzino dell’Inter nel 2021 aveva deciso di tornare in Italia vestendo la maglia del Sona, altra società veneta che in quell’anno militava anche lei nel girone B di Serie D.