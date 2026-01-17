Douglas Costa ritorna in Italia: ufficiale il suo arrivo al Chievo Verona in Serie D

Dopo aver rescisso il proprio contratto con gli australiani del Sydney FC, Douglas Costa ha deciso di proseguire la sua carriera da calciatore tornando in Italia e lo farà con la maglia del Chievo Verona, club veneto che milita nel girone B di Serie D.

L’ufficialità dell’accordo con l’esterno d’attacco brasiliano classe 1990, ed ex Bayern Monaco e Juventus, è la stessa società gialloblù: « La società A.C. Chievo Verona comunica di aver definito l’accordo con il giocatore Douglas Costa fino al termine della stagione. Svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense».