Morte Commisso: Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente domenica pomeriggio

La partita di domani pomeriggio fra Bologna e Fiorentina si giocherà regolarmente. Lo si apprende direttamente dal club rossoblù che nelle scorse ore ha pubblicato il suo messaggio di cordoglio per la scomparsa del presidente del club viola Rocco Commisso.
Non è arrivata nessuna richiesta di rinvio alla Lega Calcio Serie A da parte della società viola e quindi la sfida, valida per la 21esima giornata, si disputerà alle ore 15.00 di domenica, come previsto dal calendario ufficiale.
Intanto, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, per tre stagioni a Firenze, ha affidato al sito ufficiale del club rossoblù il suo ricordo di Commisso: «Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina».