L’Udinese patteggia per la plusvalenza Mandragora: solo una multa per club e dirigenti

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha messo la parola fine al procedimento disciplinare legato al trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus all’Udinese, un’operazione risalente all’estate del 2018 e che ha avuto effetti anche nei bilanci degli anni successivi. La decisione – come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – è stata depositata il 14 gennaio 2026, a seguito di un deferimento della Procura Federale notificato nel dicembre scorso.

Al centro della vicenda c’è la struttura dell’operazione con cui Mandragora passò dalla Juventus all’Udinese. Nei documenti ufficiali depositati presso la Lega Serie A, la cessione veniva accompagnata da un diritto di opzione in favore del club bianconero per il riacquisto del calciatore nella stagione 2020/21, a fronte di un importo prefissato. Formalmente, dunque, la Juventus avrebbe avuto solo la facoltà – e non l’obbligo – di riportare il giocatore a Torino.