Due giornate di squalifica per Conte dopo l’espulsione contro l'Inter: ci sarà per Juventus-Napoli

Due giornate di squalifica per Antonio Conte dopo l’espulsione durante Inter-Napoli. È questa la decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A, dopo la reazione del tecnico in seguito all’assegnazione del rigore nella sfida di domenica sera a San Siro: l’allenatore dei partenopei, dopo aver calciato un pallone a bordocampo, si è rivolto al quarto uomo e all’arbitro ripetendo “vergognatevi”.
In particolare, Conte ha ricevuto due giornate di squalifica e una multa di 15mila euro “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”, conclude il Giudice Sportivo.
Conte quindi salterà le sfide dei partenopei contro Parma e Sassuolo (entrambe al Maradona), per poi tornare in panchina in campionato domenica 25 gennaio nel big match contro la Juventus di Luciano Spalletti all’Allianz Stadium.
Tra gli altri allenatori, sono stati squalificati anche Davide Nicola (Cremonese) e Paolo Vanoli (Fiorentina), entrambi espulsi rispettivamente nelle partite contro Juventus e Milan, per proteste verso gli arbitri.
Per quanto riguarda i calciatori, il difensore del Lecce Kialonda Gaspar ha ricevuto tre giornate di squalifica per aver scalciato un avversario e poi aver applaudito ironicamente un guardalinee, mentre Nicolò Cambiaghi del Bologna è stato fermato per due giornate “per aver colpito volontariamente con il gomito” il viso di un avversario. Squalificati per una giornata anche Lameck Banda e Ylber Ramadani (Lecce), Antonio Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Giuseppe Pezzella (Cremonese), Nicolò Zaniolo (Udinese).