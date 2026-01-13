Due giornate di squalifica per Conte dopo l’espulsione contro l'Inter: ci sarà per Juventus-Napoli

Due giornate di squalifica per Antonio Conte dopo l’espulsione durante Inter-Napoli. È questa la decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A, dopo la reazione del tecnico in seguito all’assegnazione del rigore nella sfida di domenica sera a San Siro: l’allenatore dei partenopei, dopo aver calciato un pallone a bordocampo, si è rivolto al quarto uomo e all’arbitro ripetendo “vergognatevi”.

In particolare, Conte ha ricevuto due giornate di squalifica e una multa di 15mila euro “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”, conclude il Giudice Sportivo.