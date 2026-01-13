Serie A, la classifica delle multe: Roma e Lecce le più sanzionate, al Milan 40mila euro per inizi in ritardo

E a cavallo fra il girone di andata e quello di ritorno, con quattro partite da recuperare per gli impegni di Supercoppa, si iniziano a tirare le somme dei costi che le società dovranno sostenere dopo le sanzioni decise dal Giudice Sportivo e pubblicate dopo ogni turno di campionato .

Nei bilanci delle società di Serie A sono forse una delle spese meno prese in considerazione, per le loro somme nettamente inferiori a monte ingaggi e ammortamenti per esempio, ma le multe comminate dal Giudice Sportivo anche per il comportamento delle rispettive tifoserie vanno conteggiate nei costi che un club deve sostenere ogni stagione.

Nella speciale classifica, redatta da Calcio e Finanza, nelle infrazioni più ricorrenti risultano il lancio di petardi e/o fumogeni, dove la Roma primeggia per il totale delle multe inflitte pari a oltre 75mila euro, i cori oltraggiosi o di scherno, qui è la Fiorentina che ne fa più le spese con 12mila euro, ma non mancano poi il lancio di oggetti e uso dei laser, così come i ritardi sia per l’inizio del primo tempo che per la ripresa. Quest’ultima casistica è ovviamente da imputare allo staff tecnico e ai calciatori della società stessa.

Alla 20esima giornata, a comandare la speciale classifica delle multe per il comportamento dei propri tifosi è la Roma che ha superato gli 80mila euro. Seguono Lecce (67mila) e Fiorentina (60mila). Da segnalare poi il Milan che su un totale di 46mila euro di sanzioni, ben 40mila sono dovuti ai ritardi cumulati da inizio campionato dalla squadra di Massimiliano Allegri, l’ultimo proprio in occasione della sfida del Franchi di domenica pomeriggio.

Le società più virtuose del campionato 2025/26 sono Cagliari (8mila euro, di cui la metà per ritardi), Atalanta (5mila) e Sassuolo (4mila, e anche qui la metà è dovuta ai ritardi). In totale, infine, la cifra delle multe comminate dal Giudice Sportivo per queste casistiche, di cui non fanno parte le sanzioni relative al comportamento dei tesserati (a parte appunto il ritardo per il calcio di inizio e il secondo tempo), superano il mezzo milione di euro con un’incidenza maggiore per il lancio di petardi/fumogeni (254mila euro) e cori (106mila euro).