Tornare a legare gli scarpini, stavolta non per un semplice allenamento individuale ma per scendere di nuovo in campo in una gara ufficiale. Quel traguardo, a lungo rincorso, è ormai vicino per Edoardo Bove , che nelle ultime ore ha ottenuto il nulla osta alla risoluzione del contratto con la Roma e si prepara a trasferirsi in Inghilterra.

La scelta di lasciare Roma e il campionato italiano è legata alle severe normative sanitarie in vigore nel nostro Paese: dopo l’arresto cardiaco del 1° dicembre 2024, avvenuto durante Fiorentina-Inter, e l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è vietata l’attività agonistica in Serie A.

Completamente recuperato sul piano fisico grazie a un lavoro quotidiano con un preparatore e a controlli medici costanti, il 23enne ha quindi deciso di seguire la strada dell’estero, sull’esempio di Eriksen, per rilanciare una carriera che molti consideravano compromessa. La Roma ha rispettato la sua volontà, concedendogli subito piena libertà e accettando la risoluzione anticipata di un contratto valido fino al 2028.