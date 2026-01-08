Gedi vuole accelerare sulla Stampa. Nessuna garanzia alla redazione di Repubblica

Al momento non esistono certezze sul fronte delle tutele occupazionali per la redazione di Repubblica. Lo scrive il quotidiano ItaliaOggi, spiegando che le trattative sono ancora in corso e non è stato siglato alcun accordo definitivo. Il percorso di cessione della testata, tuttavia, appare avviato e porta verso l’imprenditore Theodore Kyriakou, alla guida del gruppo editoriale greco Antenna. Scenario differente, invece, per La Stampa.

Per il quotidiano torinese l’individuazione dell’acquirente è ancora aperta, anche se al momento Nord Est Multimedia di Enrico Marchi sembra in vantaggio: Nem ha infatti avviato il dialogo con Gedi – che vuole accelerare su questo fronte – prima di Sae di Alberto Leonardis, l’altro soggetto interessato al dossier. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere il nodo. Una cosa, però, è già chiara: Repubblica e La Stampa sono destinate a separarsi e a seguire percorsi distinti.