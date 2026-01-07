Supercoppa di Spagna al via: quanto incassano i club e il confronto con l'Italia

Ancora una volta sarà l’Alinma Stadium a fare da cornice, con un montepremi che si annuncia più ricco rispetto al passato. Come riportato da Diario AS , la Federcalcio spagnola ha scelto di aumentare le risorse destinate ai club: dai quasi 19 milioni di euro del 2025 si è passati ai 21,3 milioni del 2026. La distribuzione, per il torneo spagnolo, avviene sulla base del ranking legato ai titoli vinti e alle competizioni internazionali, oltre a un bonus aggiuntivo legato ai risultati sportivi.

La Supercoppa di Spagna è pronta a prendere il via in Arabia Saudita . Dopo la Supercoppa italiana a Riad, Gedda è pronta ad accogliere le formazioni spagnole per una nuova edizione della competizione con il format della Final Four: protagoniste Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid e Athletic Bilbao.

Supercoppa spagnola 2026 montepremi – Le cifre di partenza e i bonus

Come base di partenza, 16,3 milioni di euro vengono suddivisi tra le quattro squadre partecipanti semplicemente per la presenza al torneo. Si tratta di un aumento rispetto ai 14,95 milioni della scorsa stagione. Nella scorsa edizione, gli incassi erano stati i seguenti:

Real Madrid – 6,15 milioni di euro

Barcellona – 6 milioni di euro

Athletic Bilbao – 2 milioni di euro

Maiorca – 850mila euro

Questa volta la quota sarà distribuita in modo più equilibrato tra i quattro club, anche se la fetta più consistente della torta toccherà ancora una volta ai blancos e ai blaugrana.

Il torneo metterà in palio ulteriori 5 milioni di euro. Nella scorsa stagione Real Madrid e Barcellona avevano ottenuto un milione ciascuno per la vittoria in semifinale, con i catalani che avevano aggiunto altri due milioni grazie al successo finale. In questa edizione, il premio per la squadra campione sarà di 2 milioni di euro, quello per la finalista sconfitta di 1,4 milioni, mentre terza e quarta classificata riceveranno 800mila euro ciascuna.

Al di là dei compensi per i club partecipanti, nel complesso la Supercoppa di Spagna garantisce alla Federcalcio spagnola ricavi pari a 51 milioni di euro. Risorse che vengono reinvestite nello sviluppo dello sport, con particolare attenzione al settore di base. Di questo totale, 26 milioni sono destinati alla crescita del movimento, in larga parte a beneficio della Primera, Segunda e Tercera Federación. Si tratta di entrate provenienti da sponsorizzazioni, diritti audiovisivi e dai 40 milioni di euro previsti dal contratto siglato tra la RFEF e l’Arabia Saudita.

Supercoppa spagnola 2026 montepremi – Il confronto con l’Italia

Confrontando queste cifre con la Supercoppa italiana, si nota come nel complesso i ricavi dal torneo siano di poco inferiori della metà rispetto a quelli generati dalla Supercoppa spagnola: si parla di oltre 23 milioni di euro generati dalla Lega Serie A per l’ultima edizione, tra l’accordo con i sauditi, la quota di diritti tv e l’eventuale amichevole da organizzare tra la vincente della Supercoppa italiana (il Napoli) e la vincente della Supercoppa araba.

Tuttavia, nonostante questa differenza, in Italia gli oltre 23 milioni di euro sono tutti distribuiti ai club di Serie A, tra quelli partecipanti al torneo e quelli non partecipanti. Di seguito, il dettaglio per l’edizione che si è disputata nelle scorse settimane: