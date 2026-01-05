Omaggio ai 100 anni di San Siro? Il Milan registra un nuovo logo per la maglia 26/27

Come emerge da documenti ufficiali, il club rossonero ha registrato un nuovo logo che sarà utilizzato sulla maglia Away della prossima stagione.

Mentre Inter Milan lavorano senza sosta al progetto per un nuovo San Siro, il club rossonero non dimentica lo stadio Giuseppe Meazza e secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – in quello che appare come una sorta di passaggio di consegne – potrebbe rendere omaggio all’iconico impianto nella prossima stagione. Ma in che modo? 

In questi giorni, il sito specializzato Footy Headlines ha svelato alcune anticipazioni sulle divise da gioco del Milan per la stagione 2026/27. La maglia Away, in particolare, presenta una novità per quanto riguarda il logo: il classico stemma del club è circondato da una sorta di alloro “dorato”. Come ricostruito da Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali, questo stemma – con la sua particolarità – è stato ufficialmente depositato e registrato dal Milan come marchio nei mesi scorsi. 

Secondo quanto si apprende, con questa novità studiata insieme allo sponsor tecnico Puma l’idea sarebbe quella di celebrare il centenario dell’inaugurazione di San Siro. Lo stadio fu costruito nel 1925 e inaugurato nel settembre del 1926 con una sfida amichevole tra Inter Milan, che vide i nerazzurri imporsi con il risultato di 6-3. Se questa idea fosse finalizzata, il Milan adotterebbe così un “nuovo” stemma per la maglia, circondando il classico logo con un alloro dorato. Non sarebbe la prima volta che il Milan utilizza loghi diversi per la seconda maglia, come accaduto anche quest’anno con il Diavoletto al posto dello stemma 

 

