Inter Under 23 Novara in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Under 23 Novara in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 20esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Novara è in programma per domenica 4 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Inter Under 23 Novara in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Inter Under 23 Novara in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Inter Under 23-Novara, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 4 GENNAIO
Ore 12.30
- FOGGIA-CATANIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
- ATALANTA U23-LATINA
Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW
Ore 14.30
- SIRACUSA-SALERNITANA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- LUMEZZANE-L.R. VICENZA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-UNION BRESCIA
Sky Sport 253 e NOW
- INTER U23-NOVARA
Sky Sport 254 e NOW
- CAMPOBASSO-RAVENNA
Sky Sport 255 e NOW
- POTENZA-GIUGLIANO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- BRA-SAMBENEDETTESE
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-PERUGIA
Sky Sport 253 e NOW
- TRAPANI-CASARANO
Sky Sport 254 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE
Sky Sport 255 e NOW
Ore 20.30
- TERNANA-LIVORNO
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 5 GENNAIO
Ore 20.30
- BENEVENTO-CROTONE
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- COSENZA-MONOPOLI
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- TRIESTINA-ALCIONE MILANO
Sky Sport Max, Sky Sport 253, e NOW
- TEAM ALTAMURA-CASERTANA
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW