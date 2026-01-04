La partita Marocco-Tanzania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia , l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.

Se stai cercando dove vedere Marocco Tanzania in tv e streaming , questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025 . L’incontro si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17.00 .

Questa scelta di programmazione consente agli spettatori italiani di seguire l’intero torneo, inclusa la sfida d’esordio tra Marocco e Tanzania, senza abbonamenti a piattaforme pay‑tv. Sportitalia trasmetterà non solo la diretta della partita, ma anche studi pre‑ e post‑gara, approfondimenti, highlights e commenti esclusivi dedicati alla manifestazione.

Streaming: come guardare Marocco Tanzania online

Se preferisci seguire il match in streaming, puoi farlo tramite l’app o il sito ufficiale di Sportitalia. La diretta è accessibile su smartphone, tablet e computer, permettendo così di vedere la partita ovunque tu sia.