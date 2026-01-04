Dove vedere Leon Milan Futuro: la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Leon Milan Futuro tv streaming, gara valida per la 18esima giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.

Continua con la sfida sul campo della Leon l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 28 punti in 17 giornate e sono in piena zona playoff.

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Dove vedere Leon Milan Futuro tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Leon e Milan Futuro si giocherà allo stadio Aldo Olivieri di Vimercate (Monza e Brianza), domenica 4 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.30.

Dove vedere Leon Milan Futuro tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Leon-Milan Futuro non sarà visibile in diretta su nessuna televisione e nemmeno in streaming. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.