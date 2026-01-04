Atalanta Under 23 Latina in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 20esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Latina è in programma per domenica 4 gennaio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Latina in streaming gratis .

Atalanta Under 23 Latina in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Atalanta Under 23 Latina in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Latina, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 4 GENNAIO

Ore 12.30

FOGGIA-CATANIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW

ATALANTA U23-LATINA
Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

SIRACUSA-SALERNITANA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

LUMEZZANE-L.R. VICENZA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

ARZIGNANO VALCHIAMPO-UNION BRESCIA
Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW

INTER U23-NOVARA
Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

CAMPOBASSO-RAVENNA
Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW

POTENZA-GIUGLIANO
Sky Sport 256 e NOW

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

BRA-SAMBENEDETTESE

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

GUIDONIA MONTECELIO-PERUGIA
Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW

TRAPANI-CASARANO
Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE
Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW

Ore 20.30

TERNANA-LIVORNO

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 5 GENNAIO

Ore 20.30