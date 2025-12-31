Bilbao, Inaki Williams all'attacco: «Una schifezza la Supercoppa di Spagna in Arabia»

La Supercoppa spagnola sta per tornare protagonista e lo farà ancora una volta con la consueta formula Final Four e a Gedda, città dell’Arabia Saudita che è pronta a ospitare le quattro partecipanti di quest’anno: Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid.
Ma proprio dal capitano della formazione dei baschi Inaki Williams è arrivato nelle ultime ore un attacco frontale alla decisione di far disputare nuovamente il torneo fuori dai confini spagnolo. «Per me, giocare lì è una schifezza – ha commentato duramente Williams El Chiringuito TV -. Per i tifosi è difficile organizzare il viaggio in Arabia Saudita e così ti senti come se stessi giocando in trasferta».
A creare un forte scontento in Inaki Williams c’è anche una questione privata. Infatti, la moglie si trova in uno stato avanzato della gravidanza e potrebbe partorire a giorni: «È difficile lasciare mia moglie e mio figlio qui. Sono comunque a disposizione del club e cercherò di disputare la migliore Supercoppa possibile». Si tratta della sesta edizione consecutiva della Supercoppa di Spagna che si disputa in Arabia Saudita e anche lo scorso anno Inaki Williams si era lamentato della scelta.