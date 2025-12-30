Se stai cercando dove vedere Uganda Nigeria in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per la terza giornata della Coppa d’Africa 2025. L’incontro si giocherà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 16.00 ed è valido per il gruppo C.
Dove vedere Uganda Nigeria in tv – I dettagli
La partita Uganda-Nigeria sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.
Questa scelta di programmazione consente agli spettatori italiani di seguire l’intero torneo, inclusa la sfida d’esordio tra Uganda e Nigeria, senza abbonamenti a piattaforme pay‑tv. Sportitalia trasmetterà non solo la diretta della partita, ma anche studi pre‑ e post‑gara, approfondimenti, highlights e commenti esclusivi dedicati alla manifestazione.
Streaming: come guardare Uganda Nigeria online
Se preferisci seguire il match in streaming, puoi farlo tramite l’app o il sito ufficiale di Sportitalia. La diretta è accessibile su smartphone, tablet e computer, permettendo così di vedere la partita ovunque tu sia.