Se stai cercando dove vedere Uganda Nigeria in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per la terza giornata della Coppa d’Africa 2025. L’incontro si giocherà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 16.00 ed è valido per il gruppo C.

Dove vedere Uganda Nigeria in tv – I dettagli

La partita Uganda-Nigeria sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.