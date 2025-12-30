DAZN, Atalanta-Inter in chiaro spinge gli ascolti: oltre 6,3 mln di spettatori per il 17° turno

L’ultima giornata di campionato del 2025 conferma per DAZN un trend positivo per quanto riguarda gli ascolti delle partite di Serie A. Infatti, anche il 17° turno del massimo campionato italiano è riuscito a superare il muro dei 6 milioni di spettatori in tv.
In totale sono state 6.366.989 le persone che hanno seguito le 10 partite dell’ultimo turno (oltre a Zona DAZN) nel pomeriggio di domenica con in contemporanea le partite Lecce-Como e Torino-Cagliari. In questa giornata, va ricordato, Atalanta-Inter è stata trasmessa in modalità gratuita, come è già successo in questa stagione con Milan-Roma e Fiorentina-Juventus.
Proprio la sfida della New Balance Arena, che ha riconsegnato alla formazione di Cristian Chivu la testa della classifica, è stata la partita più vista dell’ultima giornata con oltre 1,6 milioni di spettatori e l’unica capace di superare la soglia del milione. A un passo da questo risultato anche Milan-Verona, sfida andata in scena domenica alle 12.30 a San Siro.
Ascolti DAZN 17 giornata Serie A – Il dettaglio sfida per sfida
Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN con le 10 partite della 17esima giornata di Serie A, compresa Zona DAZN di sabato pomeriggio:
- Sabato 27 dicembre, ore 12.30, Parma-Fiorentina – 416.501 spettatori
- Sabato 27 dicembre, ore 15.00, Lecce-Como – 87.445 spettatori
- Sabato 27 dicembre, ore 15.00, Torino-Cagliari – 153.301 spettatori
- Sabato 27 dicembre, ore 15.00, Zona DAZN – 180.323 spettatori
- Sabato 27 dicembre, ore 18.00, Udinese-Lazio – 503.778 spettatori
- Sabato 27 dicembre, ore 20.45, Pisa-Juventus – 750.851 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Domenica 28 dicembre, ore 12.30, Milan-Verona – 911.404 spettatori
- Domenica 28 dicembre, ore 15.00, Cremonese-Napoli– 839.881 spettatori
- Domenica 28 dicembre, ore 18.00, Bologna-Sassuolo – 356.786 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Domenica 28 dicembre, ore 20.45, Atalanta-Inter – 1.601.300 spettatori (trasmessa gratuitamente)
- Lunedì 28 dicembre, ore 20.45, Roma-Genoa – 565.419 spettatori (co-esclusiva Sky)
- TOTALE – 6.366.989 spettatori