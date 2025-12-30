DAZN, Atalanta-Inter in chiaro spinge gli ascolti: oltre 6,3 mln di spettatori per il 17° turno

L’ultima giornata di campionato del 2025 conferma per DAZN un trend positivo per quanto riguarda gli ascolti delle partite di Serie A. Infatti, anche il 17° turno del massimo campionato italiano è riuscito a superare il muro dei 6 milioni di spettatori in tv.

In totale sono state 6.366.989 le persone che hanno seguito le 10 partite dell’ultimo turno (oltre a Zona DAZN) nel pomeriggio di domenica con in contemporanea le partite Lecce-Como e Torino-Cagliari. In questa giornata, va ricordato, Atalanta-Inter è stata trasmessa in modalità gratuita, come è già successo in questa stagione con Milan-Roma e Fiorentina-Juventus.

Proprio la sfida della New Balance Arena, che ha riconsegnato alla formazione di Cristian Chivu la testa della classifica, è stata la partita più vista dell’ultima giornata con oltre 1,6 milioni di spettatori e l’unica capace di superare la soglia del milione. A un passo da questo risultato anche Milan-Verona, sfida andata in scena domenica alle 12.30 a San Siro.