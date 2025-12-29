Quanto guadagna Galliani: il reddito dell'ex AD del Monza nel 2024

Quanto guadagna Galliani? Lo storico dirigente, ex amministratore delegato del Milan e del Monza (club dal quale è uscito a settembre del 2025), è stato rieletto al Senato il 23 ottobre 2023, nelle elezioni suppletive per il seggio che era rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023. Inizialmente Galliani aveva deciso di non ricandidarsi alle ultime elezioni politiche che si sono svolte nel settembre 2022, ma la morte del numero uno di Forza Italia lo ha portato a scendere nuovamente in campo anche in politica.

Proprio in virtù del suo ruolo pubblico, Galliani ha dovuto pubblicare il suo reddito ufficiale sul sito del Senato. Reddito che fa riferimento all’anno che si è chiuso il 31 dicembre 2024, quando ancora Galliani ricopriva in particolare il ruolo di vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato del Monza, oltre ad essere Consigliere di Amministrazione di Fininvest e presidente di Fininvest Real Estate.