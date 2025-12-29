Quanto guadagna Galliani: il reddito dell'ex AD del Monza nel 2024

Quanto guadagna Galliani? Lo storico dirigente, ex amministratore delegato del Milan e del Monza (club dal quale è uscito a settembre del 2025), è stato rieletto al Senato il 23 ottobre 2023, nelle elezioni suppletive per il seggio che era rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023. Inizialmente Galliani aveva deciso di non ricandidarsi alle ultime elezioni politiche che si sono svolte nel settembre 2022, ma la morte del numero uno di Forza Italia lo ha portato a scendere nuovamente in campo anche in politica.
Proprio in virtù del suo ruolo pubblico, Galliani ha dovuto pubblicare il suo reddito ufficiale sul sito del Senato. Reddito che fa riferimento all’anno che si è chiuso il 31 dicembre 2024, quando ancora Galliani ricopriva in particolare il ruolo di vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato del Monza, oltre ad essere Consigliere di Amministrazione di Fininvest e presidente di Fininvest Real Estate.
In qualità di senatore, Galliani riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.
Secondo i dati pubblicati dal Senato, per tutti i ruoli ricoperti il reddito complessivo lordo di Adriano Galliani nel corso del 2024 è stato pari a 1,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 3,1 milioni euro del 2023. Nel 2017, invece, il suo reddito complessivo lordo era stato pari addirittura a 10,7 milioni di euro.
Quanto guadagna Galliani – Le cifre dal 2017 a oggi
Di seguito, tutti i guadagni di Adriano Galliani dal 2017 a oggi, secondo le dichiarazioni dei redditi:
- Reddito complessivo lordo 2017: 10.700.488 euro;
- Reddito complessivo lordo 2018: 554.058 euro;
- Reddito complessivo lordo 2019: 737.263 euro;
- Reddito complessivo lordo 2020: 828.822 euro;
- Reddito complessivo lordo 2021: 919.770 euro;
- Reddito complessivo lordo 2022: 1.319.357 euro;
- Reddito complessivo lordo 2023: 3.079.310 euro;
- Reddito complessivo lordo 2024: 1.051.731 euro.