Dalla UEFA al Sudamerica: anche il calcio brasiliano introduce il Fair Play Finanziario

Articolo a cura di Cesar Grafietti, consulente indipendente in analisi finanziaria con oltre 25 anni di esperienza nel mercato brasiliano e specialista in finanza e gestione del calcio: ha analizzato i conti dei principali club brasiliani fondando Convocados, piattaforma di contenuti e consulenza sul calcio.

Con almeno 15 anni di ritardo, nel 2026 il calcio brasiliano disporrà di un sistema di monitoraggio finanziario dei club calcistici. Il Sistema di Sostenibilità Finanziaria (SSF) è stato un progetto ideato e sviluppato in 90 giorni sulla base dell’intesa tra la CBF – Confederazione Brasiliana di Calcio, i club e la società, che ha riconosciuto come il calcio brasiliano avesse bisogno di un quadro tecnico in grado di cambiare l’attuale scenario di debiti elevati e crescenti a causa di spese sfrenate.

Secondo i dati del Rapporto Convocados del 2025, i club brasiliani della Serie A, la prima divisione nazionale, hanno raggiunto un fatturato complessivo di 1,6 miliardi di euro, con una crescita del 10% rispetto al 2023. La crescita media dei ricavi nel calcio brasiliano è stata dell’ordine del 10% all’anno negli ultimi 5 anni, trainata dall’aumento dei ricavi commerciali e dei matchday.