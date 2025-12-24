Il CdR di Repubblica attacca Gedi: «Desolazione nel vedere fatto a pezzi un gruppo editoriale»

«Nel confronto di due settimane con i vertici del gruppo Gedi, ma anche nell’incontro con il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini, i Comitati di redazione del gruppo avevano posto con chiarezza una richiesta», si legge nel comunicato pubblicato dal Comitato di Redazione del La Repubblica anche a nome degli altri quotidiani vicini a una cessione, La Stampa, Huffington Post, Gedi Digital, Gedi Visual, Radio Capital e la Sentinella del Canavese.

«Sia il venditore che il potenziale acquirente, cioè il gruppo Antenna riconducibile alla famiglia di armatori greci Kyriakou, si impegnassero formalmente attraverso una clausola a tutela dei livelli occupazionali. A oggi, questa richiesta non ha avuto alcun seguito concreto, anche se abbiamo diversi comunicati stampa del possibile acquirente che parlano di futuri investimenti, internazionalizzazione e sviluppo. Al momento restano solo generiche parole: se fossero reali non ci sarebbe alcun problema a metterle nero su bianco in un atto di compravendita tra le parti».