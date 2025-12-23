Supercoppa, crollano gli ascolti: -40% rispetto al 2024 e finale meno vista degli ultimi 15 anni

Sfida che tuttavia ha contribuito al calo da un punto di vista degli ascolti televisivi. Mediaset , che detiene i diritti televisivi in esclusiva assoluta per la competizione fino al 2027, ha infatti scelto di privilegiare La Ruota della Fortuna, spostando le sfide su Italia 1 rispetto a un anno fa: alzando quindi gli ascolti medi della seconda rete, ma con impatto rilevante sui dati.

La scelta di Mediaset di spostare le gare su Italia 1 (privilegiando La Ruota della Fortuna su Canale 5), l’orario e l’appeal non elevatissimo delle partite hanno fatto crollare gli ascolti televisivi per la 38esima Supercoppa italiana. La terza edizione consecutiva disputata con la formula Final Four nella città di Riyadh in Arabia Saudita , è stata vinta dal Napoli grazie alla doppietta di David Neres che ha mandato ko il Bologna nella finale giocata ieri sera.

Il confronto con le altre edizioni

Infatti, la finale fra Napoli e Bologna (andata in onda alle 20.00 in Italia su Italia 1) ha raccolto un totale di 4.042.000 spettatori per uno share del 19,7%. Numeri che peggiorano nettamente rispetto a quelli raggiunti dall’atto finale dello scorso anno fra Inter e Milan (7.404.000 spettatori e 32,6% di share) e portano la finale dell’edizione 2025 a piazzarsi all’ultimo posto nella speciale classifica delle finali di Supercoppa italiana più viste dal 2009 ad oggi, dove domina per numero di spettatori Inter-Juventus del 2021, vinta dai nerazzurri in un San Siro da circa 30.000 persone per via delle restrizioni in tempo di Covid (7.890.000 – 33,2% di share).

Posizione confermata anche guardando esclusivamente allo share, visto che la sfida Napoli-Bologna, andata in scena all’Al-Awwal Park Stadium, con il suo 19,7% si piazza sempre all’ultimo posto. La prima in assoluto per la percentuale legata allo share, è un derby milanese vinto dal Milan, quello del 2011 giocato a Pechino ma in estate, precisamente il 6 agosto (6.139.000 spettatori e 41,1% di share).

Il confronto nelle edizioni nel format Final Four

Limitandosi a un confronto fra le ultime tre edizioni della Supercoppa italiana che, come detto, si sono giocate nella capitale dell’Arabia Saudita e con la formula delle Final Four, il balzo indietro del torneo di quest’anno, in termini di ascolti televisivi, è evidente.

La finale dello scorso anno fra Inter e Milan, registrò spettatori e share superiori rispettivamente del 45% e del 40%. Inoltre, se si allarga il confronto in tutte e tre le partite, si nota come le tre gare di quest’anno abbiano registrato rispetto all’edizione 2024 un -40% per quanto riguarda gli spettatori e -28% per lo share.