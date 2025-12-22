Liga, 1,2 miliardi dai diritti tv: a Real e Barça quasi un quarto

I due club incassano insieme oltre 260 milioni per il 2024/25. Il confronto con la Serie A.

Luca Cosentini
(Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Quest’oggi la Liga ha pubblicato le cifre ufficiali destinate alle 20 società del massimo campionato spagnolo in merito ai diritti televisivi relativi alla stagione 2024/25 sia per quanto riguarda il mercato spagnolo che quello internazionale.

In totale, il massimo campionato spagnolo ha versato ai club quasi 1,3 miliardi di euro, in leggera flessione rispetto a quelli stabiliti per la stagione 2022/23. Il club che ha incassato di più non è il Barcellona campione in carica, che si ferma a 132,9 milioni di euro, ma il Real Madrid con i suoi 134,2 milioni. A chiudere il podio è l’Atletico Madrid, anche se con una certa differenza rispetto alle due big del calcio spagnolo, con 101,63 milioni.

Detto delle prime tre, i ricavi dai diritti televisivi per le altre società della Liga sono nettamente più bassi. A chiudere questa graduatoria c’è il Leganes, che ha concluso il campionato dello scorso anno al terzultimo posto retrocedendo in Segunda Division. Per il club spagnolo sono arrivati 37,5 milioni dai diritti tv, poco più di un quarto di quello incassato dal Real Madrid.

Di seguito tutte le cifre incassate dai 20 club della Liga 2024/25:

  1. Real Madrid – 134,2 milioni di euro
  2. Barcellona – 132,9 milioni
  3. Atletico Madrid – 101,6 milioni
  4. Real Sociedad – 63,7 milioni
  5. Athletic Bilbao – 61,4 milioni
  6. Betis – 60,8 milioni
  7. Siviglia – 60,1 milioni
  8. Villarreal – 54,3 milioni
  9. Girona – 52,3 milioni
  10. Valencia – 49,4 milioni
  11. Osasuna – 45,2 milioni
  12. Celta Vigo – 43,0 milioni
  13. Getafe – 42,7 milioni
  14. Maiorca – 41,2 milioni
  15. Alaves – 40,9 milioni
  16. Espanyol – 40,8 milioni
  17. Rayo Vallecano – 40,1 milioni
  18. Valladolid – 39,0 milioni
  19. Las Palmas – 38,17 milioni
  20. Leganes – 37,5 milioni
    TOTALE – 1,182 miliardi di euro

Ricavi diritti tv Liga – Il confronto con la Serie A

Facendo un confronto con la Serie A, sempre relativamente alla stagione 2024/25, la Liga distribuisce ricavi dai diritti televisivi è stata superiore di quasi 300 milioni di euro con la prima in Italia, l’Inter, che ha incassato 82 milioni, più di 50 milioni in meno rispetto al Real Madrid. Qui il dettaglio dei ricavi televisivi relativi ai 20 club italiani della Serie A 2024/25:

Osservando le due graduatorie si nota come in Serie A non ci sia una marcata differenza fra le prime tre della classifica e le altre, cosa molto evidente in Liga con le tre big Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid (anche lei comunque abbastanza distante dalle prime due) e le altre società. In comune i due campionati hanno il fatto che il vincitore del torneo sia secondo per ricavi da diritti televisivi, da una parte il Barcellona e dall’altra il Napoli.

