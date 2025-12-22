Liga, 1,2 miliardi dai diritti tv: a Real e Barça quasi un quarto

In totale, il massimo campionato spagnolo ha versato ai club quasi 1,3 miliardi di euro , in leggera flessione rispetto a quelli stabiliti per la stagione 2022/23. Il club che ha incassato di più non è il Barcellona campione in carica, che si ferma a 132,9 milioni di euro , ma il Real Madrid con i suoi 134,2 milioni . A chiudere il podio è l’ Atletico Madrid, anche se con una certa differenza rispetto alle due big del calcio spagnolo, con 101,63 milioni .

Quest’oggi la Liga ha pubblicato le cifre ufficiali destinate alle 20 società del massimo campionato spagnolo in merito ai diritti televisivi relativi alla stagione 2024/25 sia per quanto riguarda il mercato spagnolo che quello internazionale.

Detto delle prime tre, i ricavi dai diritti televisivi per le altre società della Liga sono nettamente più bassi. A chiudere questa graduatoria c’è il Leganes, che ha concluso il campionato dello scorso anno al terzultimo posto retrocedendo in Segunda Division. Per il club spagnolo sono arrivati 37,5 milioni dai diritti tv, poco più di un quarto di quello incassato dal Real Madrid.

Di seguito tutte le cifre incassate dai 20 club della Liga 2024/25:

Real Madrid – 134,2 milioni di euro Barcellona – 132,9 milioni Atletico Madrid – 101,6 milioni Real Sociedad – 63,7 milioni Athletic Bilbao – 61,4 milioni Betis – 60,8 milioni Siviglia – 60,1 milioni Villarreal – 54,3 milioni Girona – 52,3 milioni Valencia – 49,4 milioni Osasuna – 45,2 milioni Celta Vigo – 43,0 milioni Getafe – 42,7 milioni Maiorca – 41,2 milioni Alaves – 40,9 milioni Espanyol – 40,8 milioni Rayo Vallecano – 40,1 milioni Valladolid – 39,0 milioni Las Palmas – 38,17 milioni Leganes – 37,5 milioni

TOTALE – 1,182 miliardi di euro

Ricavi diritti tv Liga – Il confronto con la Serie A

Facendo un confronto con la Serie A, sempre relativamente alla stagione 2024/25, la Liga distribuisce ricavi dai diritti televisivi è stata superiore di quasi 300 milioni di euro con la prima in Italia, l’Inter, che ha incassato 82 milioni, più di 50 milioni in meno rispetto al Real Madrid. Qui il dettaglio dei ricavi televisivi relativi ai 20 club italiani della Serie A 2024/25:

Osservando le due graduatorie si nota come in Serie A non ci sia una marcata differenza fra le prime tre della classifica e le altre, cosa molto evidente in Liga con le tre big Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid (anche lei comunque abbastanza distante dalle prime due) e le altre società. In comune i due campionati hanno il fatto che il vincitore del torneo sia secondo per ricavi da diritti televisivi, da una parte il Barcellona e dall’altra il Napoli.