Füllkrug al Milan? Via libera dalla FIGC per farlo giocare subito col Cagliari

L’operazione si sta delineando sulla base di un prestito con diritto di riscatto e negli ultimi giorni è arrivata una svolta che può garantire un aiuto al Milan: in caso di accordo e deposito in tempo utile, l’attaccante tedesco potrebbe essere convocato e addirittura esordire già contro il Cagliari, nella partita che apre il 2026 rossonero.

Niclas Füllkrug può giocare contro il Cagliari? Il Milan è pronto a chiudere per il primo rinforzo del mercato invernale, con l’obiettivo rappresentato dal centravanti tedesco oggi in forza al West Ham.

Füllkrug può giocare con il Cagliari? La novità FIGC

Venerdì infatti il Consiglio Federale ha approvato una deroga che potrebbe avere un impatto immediato sul mercato del Milan (così come, eventualmente, anche per il Cagliari), per garantire pari condizioni a tutte le società. La Federazione, accogliendo la richiesta della Lega Serie A, ha infatti autorizzato Cagliari e Milan a schierare eventuali calciatori tesserati il 2 gennaio, lo stesso giorno della gara valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive.

Una decisione tutt’altro che scontata, perché l’apertura ufficiale del calciomercato invernale coincide proprio con il 2 gennaio: senza deroga, i nuovi acquisti non avrebbero potuto essere utilizzati nella sfida, visto che non ci sarebbero stati i tempi tecnici secondo il regolamento originario.

La norma approvata venerdì permette invece ai due club di depositare il tesseramento e aggiornare la lista dei 25 entro le 16:00 del giorno della partita, rendendo quindi i calciatori immediatamente disponibili.