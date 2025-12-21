Milano, Scavuzzo si candida per il dopo Sala: «Mi piacerebbe. Vorrei inaugurare il nuovo stadio»

Il dopo Sala potrebbe avere un volto femminile: quello dell’attuale vicesindaca Anna Scavuzzo (esponente di spicco del Partito Democratico). Il braccio destro dell’attuale sindaco di Milano ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, toccando diversi temi importanti per la città e lanciandosi nella corsa a primo cittadino del capoluogo lombardo.

Tra gli aspetti chiave per il futuro della città, inevitabile parlare di San Siro: «Abbiamo pubblicato tutti documenti che hanno accompagnato il percorso amministrativo. Ognuno può avere la propria opinione, io sono contenta di aver lavorato in trasparenza. Non è finita: ci siamo assunti l’impegno di accompagnare e verificare ogni passaggio di questa trasformazione urbana».