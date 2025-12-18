L’ex Roma Lorenzo Vitali pronto a entrare nello studio legale DLA Piper

Lorenzo Vitali, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sta per entrare a far parte della sede di Roma dello studio legale DLA Piper. L’ex General Counsel e Chief Administrative Officer della Roma entrerà in qualità di Co-Head del Sector Media, Sport and Entertainment dello studio, a fianco dell’attuale Sector Head Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli.
Lorenzo Vitali è un avvocato d’affari, abilitato in Italia e a New York. La sua esperienza si è sviluppata tra primari studi legali internazionali e ruoli aziendali di vertice, tra cui la Roma, dove ha appunto ricoperto gli incarichi di General Counsel e Chief Administrative Officer, guidando operazioni strategiche e progetti infrastrutturali di rilevanza internazionale.
DLA Piper ha affiancato il club giallorosso – di proprietà della famiglia Friedkin – in operazioni di portata storica, come l’emissione obbligazionaria e la cessione all’attuale proprietà, e continua a rappresentare un punto di riferimento per club, federazioni e brand internazionali che scelgono l’Italia come piattaforma per investimenti e innovazione. L’ingresso di Vitali, secondo quanto si apprende, è stato studiato per arricchire il percorso di crescita di DLA Piper sul mercato romano.