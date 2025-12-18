L’ex Roma Lorenzo Vitali pronto a entrare nello studio legale DLA Piper

Lorenzo Vitali, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sta per entrare a far parte della sede di Roma dello studio legale DLA Piper. L’ex General Counsel e Chief Administrative Officer della Roma entrerà in qualità di Co-Head del Sector Media, Sport and Entertainment dello studio, a fianco dell’attuale Sector Head Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli.

Lorenzo Vitali è un avvocato d’affari, abilitato in Italia e a New York. La sua esperienza si è sviluppata tra primari studi legali internazionali e ruoli aziendali di vertice, tra cui la Roma, dove ha appunto ricoperto gli incarichi di General Counsel e Chief Administrative Officer, guidando operazioni strategiche e progetti infrastrutturali di rilevanza internazionale.