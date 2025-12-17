DAZN amplia la sua offerta: intrattenimento e quattro nuovi canali di Eurosport

Da oggi, tutti gli utenti registrati a DAZN possono accedere direttamente in app ai canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel . Un debutto assoluto per contenuti non sportivi sulla piattaforma, che affianca così allo sport un palinsesto ricco di programmi di informazione, documentari, produzioni originali e format di grande successo.

La nuova sezione “Intrattenimento” di DAZN consente di trovare in un unico ambiente televisivo alcuni dei titoli più seguiti del panorama italiano e internazionale. Sul Nove spazio a programmi come Che tempo che fa di Fabio Fazio, Cash or Trash, Fratelli di Crozza, Only Fun e Comedy Match. Su Real Time arrivano format come Bake Off Italia – Dolci in forno, Cortesie per gli ospiti, Matrimonio a prima vista Italia e Casa a prima vista. Completano l’offerta i docu-adventure di DMAX e le serie documentaristiche e true crime di Discovery, pensate per intercettare pubblici diversi in ogni momento della giornata.

Quattro nuovi canali di Eurosport

Parallelamente, DAZN rafforza anche la propria identità sportiva con l’ingresso di quattro nuovi canali Eurosport (3, 4, 5 e 6), che si aggiungono ai già presenti Eurosport 1 ed Eurosport 2. Un ampliamento che rende disponibile sulla piattaforma l’offerta completa del network sportivo.

Attraverso Eurosport, gli appassionati potranno seguire eventi di primo piano come Australian Open e Roland Garros, le prime due prove del Grande Slam di tennis, tutti i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il Tour de France, il Giro d’Italia, la Vuelta di Spagna (in esclusiva italiana), le grandi classiche del ciclismo, tra cui Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Giro di Lombardia. Spazio anche alla FA Cup, agli sport invernali, all’UFC, al PGA Tour di golf, al World Snooker Tour e al Mondiale WEC, con la 24 Ore di Le Mans trasmessa integralmente.

Per il periodo di lancio, tutti i canali Eurosport sono accessibili senza limitazioni a tutti gli abbonati DAZN, indipendentemente dal piano sottoscritto. Chi avrà attivo un abbonamento Sports, Goal, MyClub Pass, Full o Family potrà quindi seguire, per esempio, tutte le partite degli Australian Open, in programma sui campi in cemento di Melbourne Park dalle Qualificazioni del 12 gennaio alla finale maschile del 1° febbraio 2026. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, gli abbonati potranno guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento su due reti internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi.