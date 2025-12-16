Problemi per X Pro (ex TweetDeck): non funziona la timeline cronologica dei post

Molti utenti di X Pro — la versione a pagamento dell’app X (ex Twitter) che un tempo era conosciuta come TweetDeck — stanno segnalando un problema sulla visualizzazione dei contenuti. Secondo una serie di segnalazioni anche su forum e community dedicate alla piattaforma, la timeline dei tweet seguiti non appare più in ordine cronologico, ma sembra essere stata sostituita da una visualizzazione di tipo algoritmico, simile alla sezione “Per Te” che include contenuti consigliati anche da account non seguiti direttamente.

Storicamente, TweetDeck era apprezzato proprio perché consentiva ai professionisti della comunicazione di monitorare in tempo reale i tweet dei propri account — in un flusso ordinato cronologicamente — senza interferenze algoritmiche. Dopo la trasformazione in X Pro, la piattaforma è entrata in un dominio a pagamento, ma molti si aspettavano che almeno questa caratteristica chiave rimanesse intatta.

Le segnalazioni degli utenti indicano che spesso la colonna per i contenuti seguiti mostra ora tweet non in ordine temporale ma “mescolati” e suggeriti dall’algoritmo, un comportamento che ricorda la timeline “For You” dell’app principale di X.

Secondo gli stessi utenti Pro, la colonna “Following” — che dovrebbe mostrare i post dal proprio feed cronologico — mostrerebbe invece post popolari o raccomandati, spesso non recenti o provenienti da account non seguiti.

Al di là delle singole segnalazioni, non ci sono comunicazioni ufficiali di X/A-AI che confermino la natura del problema: né una dichiarazione pubblica né una nota tecnica che spieghi se si tratti di un bug, di un esperimento di prodotto o di una modifica intenzionale dell’esperienza utente.