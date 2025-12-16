La Juventus sale ancora in Borsa: titolo in crescita dopo il boom di ieri

La Juventus sale ancora in Borsa, dopo il boom di ieri spinto dalla possibilità di una nuova offerta di Tether a Exor per acquistare la maggioranza del club bianconero. Dopo aver toccato il -3% in apertura con alcune prese di profitto, infatti, il titolo della società a Piazza Affari alle 10 viaggia in crescita intorno al +2% a 2,65 rispetto alla chiusura di ieri, quando le azioni della Juventus sono volate al +18%. La capitalizzazione ha toccato così quota 1,1 miliardi di euro, ovverosia la valutazione data dalla stessa Tether nell’offerta presentata nei giorni scorsi.

Guardando alle aperture in generale dei principali listini, le borse europee sono volatili dopo la buona performance di ieri, la performance in calo delle piazze asiatiche e la chiusura debole di Wall Street, con i titoli tech legati all’AI che sono tornati a perdere quota. Sulle prime battute Amsterdam perde lo 0,58%, Francoforte lo 0,4%, Parigi oscilla sulla parità mentre Madrid sale dello 0,5%. Milano, dopo un’apertura in calo, ha cambiato la rotta e segna un +0,27%.

L’indice milanese beneficia del cambio di rotta delle banche, che dopo un’apertura in ribasso hanno di nuovo imboccato la strada del rialzo, nonostante la corsa di ieri. Unicredit e Mps sono le migliori, su dell’1,6% e dell’1,8%. La banca senese beneficia anche delle decisioni prese dal cda del gruppo Caltagirone, azionista dell’istituto. Le prospettive di un accordo per la pace in Ucraina penalizzano i titoli della difesa, così a Milano Leonardo perde il 3%. Vanno male anche le Stmicroelectronics (-1,8%), risentendo della debolezza dei titoli tech.