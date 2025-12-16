Juventus e Adidas lanciano una collezione dedicata a Del Piero

Juventus e Adidas hanno lanciato oggi la Collezione ADP, dedicata alla bandiera ed ex capitano bianconero Alessandro Del Piero. L’idea è quella di celebrare la carriera di “Pinturicchio” distinta da ben 19 anni consecutivi a Torino in cui ha raggiunto il record di gol nel club grazie alle 290 reti in 705 presenze tra il 1993 e il 2012.

Al centro della Collezione ADP c’è una maglia prepartita disegnata come tributo a Del Piero. La maglia presenta una serie di richiami iconici, tra cui il suo leggendario numero 10, le date di debutto e fine carriera in bianconero, e i riferimenti alle sue celebri esultanze.

Traendo ispirazione dall’arte rinascimentale, il design fonde elementi del patrimonio culturale italiano con l’estetica del calcio moderno, riflettendo la brillantezza tecnica e lo stile senza tempo di Del Piero. A completamento della collezione, è disponibile una più ampia linea lifestyle, impreziosita dalla firma e dal logo personale di Del Piero, offrendo ai tifosi un legame raffinato e duraturo con uno dei più grandi del calcio. La Collezione ADP è disponibile da oggi online e presso rivenditori adidas selezionati, Juventus Store, partner commerciali chiave e sul sito ufficiale Adidas.