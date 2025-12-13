La banca d’affari americana Goldman Sachs sta guidando un’operazione di finanziamento da 125 milioni di sterline (oltre 140 milioni di euro) a favore del Crystal Palace, anche per contribuire al finanziamento della riqualificazione dello stadio, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Il nuovo prestito sostituisce una precedente linea di finanziamento concessa da un altro soggetto. Le condizioni del finanziamento di Goldman Sachs sarebbero più favorevoli e prevedrebbero un periodo di rimborso più lungo, collegato ai lavori di ristrutturazione dello stadio, hanno aggiunto le fonti. Il prestito precedente era invece garantito dai proventi dei diritti televisivi del club.

Il club del sud di Londra è pronto ad ampliare il Selhurst Park, con l’obiettivo di aumentare la capienza da circa 26.000 a 34.000 posti. L’intervento è pensato per rafforzare la competitività del club rispetto a rivali dotati di maggiori risorse finanziarie. Sebbene inizialmente il progetto fosse stato stimato in oltre 100 milioni di sterline, secondo un report di Bloomberg stanno emergendo timori che l’aumento dell’inflazione e la complessità dei lavori su una struttura esistente abbiano fatto lievitare il costo oltre i 150 milioni di sterline.

Il ricorso al debito per finanziare la costruzione o la ristrutturazione degli stadi è una pratica diffusa nel calcio, con esempi che includono Barcellona e Tottenham Hotspur. Più recentemente, l’Everton ha ottenuto 350 milioni di sterline all’inizio di quest’anno per sostenere lo sviluppo del progetto di Bramley-Moore Dock. Separatamente, anche il Newcastle sta valutando questo tipo di finanziamento, insieme ad altre opzioni, per un potenziale progetto da 1 miliardo di sterline per un nuovo stadio.