Inter, Marotta: «Mercato di gennaio? Non prevedo operazioni rilevanti»

La trasferta per la Supercoppa italiana a Riyadh ha di fatto costretto l’Inter ad anticipare il consueto appuntamento con la festa di Natale del club, a cui hanno partecipato anche la squadra Under 23 e i dipendenti della società nerazzurra. L’evento è stato anche l’occasione per fare gruppo in una parte della stagione molto densa di impegni fra campionato, Supercoppa appunto, e le ultime due partite in Champions League.

Proprio quella Champions che ha consegnato martedì una serata amara per i nerazzurri contro il Liverpool. «La decisione arbitrale di martedì è stata avventata – ha dichiarato Giuseppe Marotta, come riportato da Il Corriere dello Sport –. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per qualificarci, sono ottimista». Il numero uno nerazzurro ha parlato anche degli scontri diretti, unico neo della gestione Chivu fin qui: «Abbiamo perso partite con squadre blasonate, ma sono state giocate alla pari e quindi sono gli episodi ad aver determinato le sconfitte».

Si avvicina poi a grandi passi il mercato di gennaio, ma in casa Inter non sono previsti stravolgimenti: «Guardiamo con molta attenzione a gennaio. Ausilio e Baccin sono vigili, se ci saranno opportunità le terremo in considerazione. Ma questa rosa soddisfa il nostro programma e le esigenze dell’allenatore. Non prevedo operazioni rilevanti. Rinnovi? Con Carlos Augusto siamo in una situazione tranquilla, non ci sono casi particolari: affronteremo con calma tutte le situazioni gratificando chi se lo merita. Il club è molto attento al rispetto degli aspetti contrattuali».