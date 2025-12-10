Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Real Madrid Manchester City in streaming gratis. Le due squadre scendono in campo per la sesta giornata del girone unico della Champions League 2025/26.

Real Madrid Manchester City in streaming gratis – La Champions League è su Sky

La competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro due sfide a giornata: il miglior match tra formazioni straniere in diretta su TV8 e una differita delle 18.45 su Cielo.

Real Madrid Manchester City in streaming gratis – L’offerta di Sky Sport

Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti. Sky TV + Sky Sport a 24,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 51,90 euro al mese)

Cosa include:

Sky TV a 14,90euro al mese (anziché 25 euro)

Sky Sport a 10,00 euro al mese (anziché 26,90 euro)

Sky Ultra HD incluso

Le competizioni coperte da questo pacchetto sono le seguenti: UEFA Champions League, coppe europee, F1, MotoGP, NBA, Eurolega, LBA, Eurocup, tennis e altri eventi premium. L’offerta arriva nel periodo caldo delle stagioni sportive, elemento rilevante nella strategia di conversione.

Real Madrid Manchester City in streaming gratis – I dettagli della sfida

Real Madrid e Manchester City scenderanno in campo allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, mercoledì 10 dicembre 2025 con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00.

Real Madrid Manchester City in streaming gratis – La programmazione della pay tv

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Federica Masolin, che nelle prime fasi del torneo sarà temporaneamente sostituita da Sara Benci, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta; mercoledì ancora Capello con Zvonimir Boban e Goran Pandev; giovedì Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio.

Non vanno poi dimenticate la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 24 settembre, mentre la terza competizione europea, che vedrà fra le protagoniste di nuovo la Fiorentina, prenderà il via dal 2 settembre.